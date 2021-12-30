Леоненко назвав найкращого футболіста в Україні (відео)

Футбольний експерт насилу зробив вибір.

Колишній форвард "Динамо" та збірної України Віктор Леоненко, який отримав по лобі від Йожефа Сабо, вважає Георгія Бущана найкращим українським футболістом у 2021 році.

Таку думку Віктор висловив в інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

Леоненко зазначив, що цього року гідно грали лише воротарі, а тому його вибір упав на трьох представників воротарського цеху: Анатолій Трубіна з "Шахтаря", Дмитра Різника з "Ворскли" та "динамівця" Георгія Бущана. За сукупністю виступів Віктор назвав саме воротаря "Динамо" найкращим у 2021 році.

"Найкращий гравець в Україні? Та й одного важко знайти. Я думаю, це воротар. Беріть будь-якого — або Трубін, або Різник. Різник через пенальті (воротар "Ворскли" встановив рекорд в УПЛ за кількістю відбитих 11-метрових), але у єврокубках він і "Ворскла" себе не показали. Якщо не брати досягнення, то Різник, проте якщо брати єврокубки, то це Бущан чи Трубін. — підсумував Леоненко.

Георгій Бущан

Також експерт назвав і найкращого тренера в Україні.

"Кращий тренер? Роберто Де Дзербі ("Шахтар"), якщо дивитися на турнірну таблицю УПЛ. А мені подобається Віктор Скрипник ("Зоря"), але, мабуть, назву "Д’Артаньяна" — Ігор Йовічевич ("Дніпро-1")", — заявив Віктор.

Ігор Йовічевіч

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Різник зацікавив відразу три європейські клуби.