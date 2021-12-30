Рус

Леоненко назвав найкращого футболіста в Україні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
239
Віктор Леоненко Новина оновлена 30 грудня 2021, 19:51
Віктор Леоненко

Футбольний експерт насилу зробив вибір.

Колишній форвард "Динамо" та збірної України Віктор Леоненко, який отримав по лобі від Йожефа Сабо, вважає Георгія Бущана найкращим українським футболістом у 2021 році.

Таку думку Віктор висловив в інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

Леоненко зазначив, що цього року гідно грали лише воротарі, а тому його вибір упав на трьох представників воротарського цеху: Анатолій Трубіна з "Шахтаря", Дмитра Різника з "Ворскли" та "динамівця" Георгія Бущана. За сукупністю виступів Віктор назвав саме воротаря "Динамо" найкращим у 2021 році.

"Найкращий гравець в Україні? Та й одного важко знайти. Я думаю, це воротар. Беріть будь-якого — або Трубін, або Різник. Різник через пенальті (воротар "Ворскли" встановив рекорд в УПЛ за кількістю відбитих 11-метрових), але у єврокубках він і "Ворскла" себе не показали. Якщо не брати досягнення, то Різник, проте якщо брати єврокубки, то це Бущан чи Трубін. — підсумував Леоненко.

Георгій Бущан
Георгій Бущан

Також експерт назвав і найкращого тренера в Україні.

"Кращий тренер? Роберто Де Дзербі ("Шахтар"), якщо дивитися на турнірну таблицю УПЛ. А мені подобається Віктор Скрипник ("Зоря"), але, мабуть, назву "Д’Артаньяна" — Ігор Йовічевич ("Дніпро-1")", — заявив Віктор.

Ігор Йовічевіч
Ігор Йовічевіч

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Різник зацікавив відразу три європейські клуби.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Динамо (Київ) #Віктор Леоненко #Георгій Бущан
Чи варто купувати житло у 2022 році
Нерухомість
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи варто купувати житло у 2022 році
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Категорія
У деякі країни в’їзд вже заборонений
"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах