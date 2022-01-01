Збірну Росії зняли з літака за пияцтво, куріння та маски (відео)

Представники РФ відзначились у Канаді.

Усю молодіжну збірну Росії з хокею, яка поверталася з достроково зупиненого чемпіонату світу, 31 грудня зняли з рейсу в аеропорту Калгарі.

Про це розповіла журналістка шведської телекомпанії SVT Марі Леманн на своїй сторінці у Twitter.

Журналістка, яка стала свідком подій, зазначила, що деяких пасажирів літака почали знімати з рейсу. За її словами, хокеїстам збірної Росії заборонили політ через неналежну поведінку — пияцтво, куріння та відсутність масок. Марі зазначила, що не всі росіяни поводилися недостойно, але від дій колег постраждала вся команда.

"Російські гравці не полетять цим літаком. Деякі з причин — пияцтво, куріння і відмова одягнути маску. У Канаді не носити маску – злочин. Я б зазначила, що не всі російські хокеїсти поводилися так погано, але всіх їх зняли з рейсу" – написала Марі, яка також прикріпила фото.

Telegram-канал Mash опублікував відео, на якому представник молодіжної збірної РФ у новорічному настрої їде в аеропорту Калгарі.

Додамо, що з рейсу зняли також чеських хокеїстів. Проте ті пов’язують це з тим, що їхні кольори толстовок дуже схожі на російські, тому їх просто переплутали з росіянами.

Кольори толстовок збірної Росії та Чехії дуже схожі

Менеджер збірної Чехії Отакар Черни у коментарі для isport.blesk.cz розповів, що його підопічні поводилися гідно і постраждали лише через дії росіян. Отакар також заявив, що один із представників РФ курив, коли йшов через рукав посадки в літак. Помилку з чехами визнали, перед ними вибачилися, і Air Canada власним коштом організувала їм готель та рейс до Франкфурта (1 січня). Цікаво, що чехи знову полетять в один день з росіянами, але в різних літаках.

До речі, на скандальному рейсі була і збірна Фінляндії, яка без ексцесів приземлилася в Німеччині.

У Федерації хокею Росії повідомили, що основна причина зняття команди з рейсу — неправильно одягнені маски, йде внутрішнє розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко зіграли у хокей в одній команді.