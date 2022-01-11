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В Україні боксерів для поєдинків набирають "за оголошенням" — у прямому розумінні слова

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Сергій Городнічов Новина оновлена 11 січня 2022, 13:43
Сергій Городнічов

Бійців шукають для шоу у Франції.

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов шукає двох боксерів-професіоналів, а для пошуку спортсменів він обрав соціальну мережу Facebook.

Відповідне оголошення було опубліковано на офіційній сторінці спеціаліста у Facebook.

Городнічов повідомив, що він шукає двох боксерів-професіоналів для участі у вечорі боксу у Франції. Тренеру потрібні бійці вагою до 63,5 кг та 71 кг.

Сергій Городнічов шукає боксерів через Facebook
Сергій Городнічов шукає боксерів через Facebook

Користувачі мережі спочатку сприйняли цей пост тренера як жарт, однак у коментарях Городнічов підтвердив серйозність своїх намірів. До речі, у коментарях, де здебільшого жартували, знайшовся поки лише один боксер.

У мережі пожартували над дивним способом пошуку боксерів
У мережі пожартували над дивним способом пошуку боксерів

Нагадаємо, Городнічов сам був боксером. На чемпіонаті світу у Тампере у 1993 році він виграв "бронзу" у ваговій категорії до 67 кг. Після завершення спортивної кар’єри Сергій активно займався тренерською діяльністю, брав участь у підготовці таких відомих боксерів як Володимир Кличко та Заурбек Байсангуров.

Раніше Городнічев заявив, що Василь Ломаченко потрапив у погану ситуацію через поразку Теофімо Лопеса в бою з Джорджем Камбососом.

Теги:
#Бокс #Франція #Сергій Городничев
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