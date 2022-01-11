В Україні боксерів для поєдинків набирають "за оголошенням" — у прямому розумінні слова
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Бійців шукають для шоу у Франції.
Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов шукає двох боксерів-професіоналів, а для пошуку спортсменів він обрав соціальну мережу Facebook.
Відповідне оголошення було опубліковано на офіційній сторінці спеціаліста у Facebook.
Городнічов повідомив, що він шукає двох боксерів-професіоналів для участі у вечорі боксу у Франції. Тренеру потрібні бійці вагою до 63,5 кг та 71 кг.
Користувачі мережі спочатку сприйняли цей пост тренера як жарт, однак у коментарях Городнічов підтвердив серйозність своїх намірів. До речі, у коментарях, де здебільшого жартували, знайшовся поки лише один боксер.
Нагадаємо, Городнічов сам був боксером. На чемпіонаті світу у Тампере у 1993 році він виграв "бронзу" у ваговій категорії до 67 кг. Після завершення спортивної кар’єри Сергій активно займався тренерською діяльністю, брав участь у підготовці таких відомих боксерів як Володимир Кличко та Заурбек Байсангуров.
Раніше Городнічев заявив, що Василь Ломаченко потрапив у погану ситуацію через поразку Теофімо Лопеса в бою з Джорджем Камбососом.
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