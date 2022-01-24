"Вони вважають нас своїми рабами": український футболіст про роботу у Польщі

Гравець рік провів у сусідній країні.

Ексфорвард "Минаю" українець Олег Маїк розповів про свій польський період кар’єри.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на сайті fanday.net.

Футболіст виїхав з України у пошуках перспективи, а провівши рік у Польщі, повернувся на батьківщину. Маїк, який виступав за третьолігові "Дрвенцу" та "Котвіцю", розповів, що у нижчих дивізіонах чемпіонату Польщі він заробляв, як у "Минаї". Найбільше Олега здивувало ставлення поляків до українців. За словами гравця, поляки вважають українців рабами.

"Найбільше здивувало ставлення поляків до українців. Вони вважають нас своїми рабами. У мене був випадок у "Дрвенці", коли я забив гол і після матчу до мене підходить віцепрезидент і каже: "Ми не дуже тобою задоволені". Це дуже комічно виглядало. Що я ще маю робити, якщо я забив гол? Може, вони хотіли, щоб я по 3-4 забивав", — сказав Маїк.

Олег Маїк – 27-річний центральний нападник. На його рахунку одна гра за юнацьку збірну України (U-20). Також він встиг пограти за другу команду київського "Динамо", "Черкаський Дніпро", "Верес", ПФК "Львів" та "Минай".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрій Шевченко близький до підписання контракту зі збірною Польщі, щоправда, в українця з’явився конкурент на посаду головного тренера. До речі, у сусідній країні вже знайшли гроші для українця, якого нещодавно звільнили з "Дженоа".