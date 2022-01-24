"Они считают нас своими рабами": украинский футболист о работе в Польше

Игрок год провел в соседней стране.

Экс-форвард "Миная" украинец Олег Маик рассказал о своем польском периоде карьеры.

Соответствующее интервью появилось на сайте fanday.net.

Футболист уехал из Украины в поисках перспективы, а проведя год в Польше, вернулся на родину. Маик, выступавший за третьелиговые "Дрвенцу" и "Котвицу", рассказал, что в низших дивизионах чемпионата Польши он зарабатывал, как в "Минае". Больше всего Олега удивило отношение поляков к украинцам. По словам игрока, поляки считают украинцев рабами.

"Больше всего удивило отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в "Дрвенце", когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: "Мы не очень тобой довольны". Это очень комично смотрелось. Что я еще должен делать, если я забил гол? Может, они хотели, чтобы я по 3-4 забивал", – сказал Маик.

Олег Маик — 27-летний центральный нападающий. На его счету одна игра за юношескую сборную Украины (U-20). Также он успел поиграть за вторую команду киевского "Динамо", "Черкасский Днепр", "Верес", ПФК "Львов" и "Минай".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Шевченко близок к подписанию контракта со сборной Польши, правда, у украинца появился конкурент на должность главного тренера. К слову, в соседней стране уже нашли деньги для украинца, которого недавно уволили из "Дженоа".