Укр

Миллионы для Шевченко: в Польше нашли деньги для украинца

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Андрей Шевченко Новость обновлена 24 января 2022, 15:18
Андрей Шевченко

Украинский тренер может возглавить сборную соседней страны.

Андрей Шевченко после отстранения от должности в "Дженоа" продолжает искать работу. Сборная Польши хочет пригласить именитого футболиста на пост главного тренера, но для этого полякам придется раскошелиться.

Об этом сообщает vzbirna.

По информации источника, 45-летний Шевченко может присоединиться к сборной Польши уже в ближайшее время. Сообщается, что деньги на содержание тренерского штаба украинца выделит фирма, принадлежащая польскому правительству. Добавим, что "Шева" согласился работать с командой за 2,5 миллиона евро в год.

Отметим, сейчас Андрей Николаевич официально числится в "Дженоа", хоть уже и отошел от дел в этой команде. В случае расторжения контракта генуэзский клуб обязан выплатить украинцу 10 млн евро ("ТаТоТаке"). Поэтому для нового вызова "Шеве" необходимо уладить все вопросы с прошлым клубом, который после ухода наставника выступает еще хуже.

Ранее сообщалось, что у "Шевы" появился конкурент за место главного тренера сборной Польши. К слову, в Украине у обладателя "Золотого мяча" также есть куда пойти на работу.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Сборная Польши
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