У Шевченка з’явився конкурент у боротьбі за місце у збірній Польщі

Все вирішиться до кінця січня.

Польська федерація футболу веде переговори не лише з Андрієм Шевченком, а й з іншими фахівцями. Основним конкурентом українця у боротьбі за посаду головного тренера збірної Польщі є Ян Урбан.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела, тренер польського Гурніка (Забже) є головним кандидатом на це місце. Повідомляється, що Президент федерації футболу Польщі Цезарі Кулеша веде переговори із 59-річним фахівцем у Туреччині, де зараз "Гурнік" проходить збір. Очікується, що ім’я нового головного тренера збірної Польщі стане відомим до кінця січня.

Ян Урбан

Додамо, що Урбан грав за збірну Польщі у 1985-1991 роках. "Гурнік" під керівництвом Яна йде на сьомому місці у турнірній таблиці національної першості. До слова, Урбан встиг попрацювати тренером у багатьох польських командах, а також в іспанській "Осасуні".

Нагадаємо, після звільнення Андрія Шевченка із "Дженоа" з’явилися чутки про те, що українець очолить збірну Польщі. "Шева" дав свою згоду на роботу в цій команді, проте залишилося залагодити питання з "Грифонами", з якими у нього офіційно ще діє контракт. До слова, Шевченко також пророкують роботу у київському "Динамо".