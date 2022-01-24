Мільйони для Шевченка: у Польщі знайшли гроші для українця

Український тренер може очолити збірну сусідньої країни.

Андрій Шевченко після усунення з посади у "Дженоа" продовжує шукати роботу. Збірна Польщі хоче запросити іменитого футболіста на посаду головного тренера, але для цього полякам доведеться розщедритися.

Про це повідомляє vzbirna.

За інформацією джерела, 45-річний Шевченко може приєднатися до збірної Польщі вже найближчим часом. Повідомляється, що гроші на утримання тренерського штабу українця виділить фірма, яка належить польському уряду. Додамо, що "Шева" погодився працювати з командою за 2,5 мільйона євро на рік.

Зазначимо, зараз Андрій Миколайович офіційно перебуває в "Дженоа", хоч уже й відійшов від справ у цій команді. У разі розірвання контракту генуезький клуб зобов’язаний виплатити українцю 10 млн. євро ("ТаТоТаке"). Тому для нового виклику "Шеві" необхідно залагодити всі питання з минулим клубом, який після відходу наставника виступає ще гірше.

Раніше повідомлялося, що у "Шеви" з’явився конкурент на місце головного тренера збірної Польщі. До речі, в Україні володар "Золотого м’яча" також має куди піти на роботу.