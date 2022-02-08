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Хокеїстка на Олімпіаді вдарила арбітра по обличчю (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Аманда Кессел випадково вдарила арбітра ключкою під час матчу США — Канада Новина оновлена 08 лютого 2022, 15:19
Аманда Кессел випадково вдарила арбітра ключкою під час матчу США — Канада

Під час гри постраждала суддя.

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся матч групової стадії жіночого хокейного турніру США – Канада. Під час гри американська хокеїстка випадково зачепила ключкою рефері.

Відповідний момент потрапив до офіційної відеотрансляції поєдинку.

Під час поєдинку Аманда Кессел високо підняла ключку і на ходу зачепила нею рефері Сіанну Ліфферс. Медики відразу надали арбітру першу допомогу. Як виявилось, американка розсікла судді губу. Дівчина після наданої допомоги пішла у підтрибунне приміщення.

Момент із необережною грою Кессел потрапив на відео:

Додамо, що у цьому поєдинку з рахунком 4:2 перемогла збірна Канади, яка очолила групу А. Разом із канадками та американками у квінтеті виступають швейцарки, представниці Фінляндії та збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР). Усі 5 команд вирушать до плей-офф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що матч Канада — ОКР (6:1) розпочався з великого скандалу. А ось гра ОКР — США (0:5) завершилася погромом.

8 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 4-й ігровий день, який поки що запам’ятався провалом українських біатлоністів.

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#Олімпіада 2022
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