Укр

Хоккеистка на Олимпиаде ударила арбитра по лицу (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Аманда Кессел случайно ударила арбитра клюшкой во время матча США - Канада Новость обновлена 08 февраля 2022, 15:19
Аманда Кессел случайно ударила арбитра клюшкой во время матча США - Канада

Во время игры пострадала судья.

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся матч групповой стадии женского хоккейного турнира США — Канада. Во время игры американская хоккеистка случайно задела клюшкой рефери.

Соответствующий момент попал в официальную видеотрансляцию поединка.

Во время поединка Аманда Кессел высоко подняла клюшку и на ходу задела ею рефери Сианну Лифферс. Медики тут же оказали арбитру первую помощь. Как оказалось, американка рассекла судье губу. Девушка после оказанной помощи ушла в подтрибунное помещение.

Момент с неосторожной игрой Кессел попал на видео:

Добавим, что в этом поединке со счетом 4:2 победила сборная Канады, которая возглавила группу А. Вместе с канадками и американками в квинтете выступают швейцарки, представительницы Финляндии и сборная Олимпийского комитета России (ОКР). Все 5 команд отправятся в плей-офф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч Канада — ОКР (6:1) начался с большого скандала. А вот игра ОКР — США (0:5) завершилась погромом.

8 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 4-й игровой день, который пока запомнился провалом украинских биатлонистов.

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