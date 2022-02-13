"Росії не місце на Олімпіаді": у Держдумі отетеріли від заяви члена МОК

У РФ порадили функціонеру подумати про пенсію.

Голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев прокоментував слова колишнього голови WADA та члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річарда Паунда, який закликав прибрати Росію з однієї або кількох найближчих Олімпіад.

Відповідним коментарем Свищев поділився з ТАСС.

За словами депутата Держдуми, 79-річний Річард повинен зайнятися своєю старістю та перестати робити подібні заяви. Також Дмитро заявив, що у Росії дуже суворе антидопінгове законодавство і країна успішно бореться з допінгом.

"У такому похилому віці, а Паунду цього року виповниться 80 років, дивно, що він думає про такі справи. Пану Паунду треба вже спокійно зустрічати старість, дивитися на океан і відпочивати. І припинити цю істерію щодо Росії. Щодо нашої країни, то у нас одне з найсуворіших законодавств у світі щодо боротьби з допінгом, це підтверджено на офіційному рівні, а людям, які постійно говорять про зв’язок Росії та допінгу, рекомендую переглянути статистику виявлення позитивних тестів в інших країнах. Після цього всі їхні питання мають зникнути", — сказав Свищев.

Зазначимо, Паунд закликав повністю прибрати РФ з Олімпійських ігор після допінг-скандалу навколо фігуристки збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Каміли Валієвої. 15-річна спортсменка провалила допінг-тест у грудні 2021 року, а на Іграх у Пекіні вона допомогла команді ОКР виграти "золото" у командній першості. Йде розслідування.

13 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 9-й медальний день.