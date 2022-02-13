"России не место на Олимпиаде": в Госдуме ошалели от заявления члена МОК

В РФ посоветовали функционеру подумать о пенсии.

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова бывшего главы WADA и члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда, который призвал убрать Россию с одной или нескольких ближайших Олимпиад.

Соответствующим комментарием Свищев поделился с ТАСС.

По словам депутата Госдумы, 79-летний Ричард должен заняться своей старостью и перестать делать подобные заявления. Также Дмитрий заявил, что в России очень строгое антидопинговое законодательство и страна успешно борется с допингом.

"В таком преклонном возрасте, а Паунду в этом году исполнится 80 лет, странно, что он думает о таких делах. Господину Паунду нужно уже спокойно встречать старость, смотреть на океан и отдыхать. И прекратить эту истерию в отношении России. Что касается нашей страны, то у нас одно из самых строгих законодательств в мире в плане борьбы с допингом, это подтверждено на официальном уровне. А людям, которые постоянно говорят о связи России и допинга, рекомендую посмотреть статистику выявления положительных тестов в других странах. После этого все их вопросы должны исчезнуть", — сказал Свищев.

Отметим, Паунд призвал полностью убрать РФ из Олимпийских игр после допинг-скандала вокруг фигуристки сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка провалила допинг-тест в декабре 2021 года, а на Играх в Пекине она помогла команде ОКР выиграть "золото" в командном первенстве. Идет разбирательство.

13 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 9-й медальный день.