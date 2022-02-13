"Нехай вирішують політики": російських лижників запитали на Олімпіаді про Україну

Спортсмени, схоже, не цікавляться політикою.

Американський журналіст Натаніель Херц на пресконференції, присвяченій підсумкам лижної естафети у чоловіків на Олімпіаді-2022, де перемогла збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР), поспілкувався з росіянами на тему України.

Текст розмови журналіста зі спортсменами доступний на сайті "Чемпіонат".

Херц запитав росіян про відносини між Україною та РФ, а лижники вирішили підійти до відповідей обережно.

Денис Спіцов заявив, що спортсмени не мають права обговорювати політичну ситуацію, а між спортсменами двох сусідніх країн на Олімпіаді ворожнечі немає.

"Ми тут робимо одну спільну справу — розвиваємо лижні перегони у всьому світі. Тому я думаю, що це питання для спортсменів недоречне. Нехай ці питання вирішують політики", — сказав Спіцов.

Олександр Большунов на запитання американця відповів: "Все-таки Олімпійські ігри – це велике свято".

Нагадаємо, днями український скелетоніст Владислав Гераскевич з’явився на Олімпіаді із плакатом: "Немає війні в Україні". Пізніше з українцем поговорили представники МОК.

13 лютого на Олімпіаді-2022 проходить 9-й змагальний день.