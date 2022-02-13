"Пускай решают политики": российских лыжников спросили на Олимпиаде об Украине

Спортсмены, похоже, не интересуются политикой.

Американский журналист Натаниэль Херц на пресс-конференции, посвященной итогам лыжной эстафеты у мужчин на Олимпиаде-2022, где победила сборная Олимпийского комитета России (ОКР), пообщался с россиянами на тему Украины.

Текст разговор журналиста со спортсменами доступен на сайте "Чемпионат".

Херц спросил у россиян об отношениях между Украиной и РФ, а лыжники решили подойти к ответам осторожно.

Денис Спицов заявил, что спортсмены не в праве обсуждать политическую ситуацию, а между спортсменами двух соседних стран на Олимпиаде вражды нет.

"Мы здесь делаем одно общее дело — развиваем лыжные гонки во всем мире. Поэтому я думаю, что этот вопрос для спортсменов неуместен. Пускай эти вопросы решают политики", — сказал Спицов.

Александр Большунов на вопрос американца ответил: "Все-таки Олимпийские игры — это большой праздник".

Напомним, на днях украинский скелетонист Владислав Гераскевич появился на Олимпиаде с плакатом: "Нет войне в Украине". Позже с украинцем побеседовали представители МОК.

13 февраля на Олимпиаде-2022 проходит 9-й соревновательный день.