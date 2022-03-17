Відомий український футболіст вступив до лав ЗСУ: відео присяги

Футболіст змінив тероборону на ЗСУ.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну центральний півзахисник "Колоса" та ексхавбек національної збірної Андрій Богданов склав присягу на вірність українському народу.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Півзахисник, на рахунку якого одна гра за збірну України, урочисто склав присягу.

"Слава Україні", — коротко прокоментував Богданов вступ до лав ЗСУ.

Додамо, що раніше Богданов допомагав захищати батьківщину у територіальній обороні разом з іншим футболістом Олександром Алієвим.

У сезоні-2021/22 32-річний Богданов зіграв 17 матчів, відзначившись однією результативною передачею. "Колос" за підсумками першої частини сезону розташовується на восьмому місці у турнірній таблиці УПЛ. Сезон в українському футболі не відновився через повномасштабну військову агресію росії. До речі, російські клуби та збірні після цього були виключені зі всіх міжнародних турнірів.

Раніше повідомлялося, що український коментатор потролив росіян під час прямого ефіру.