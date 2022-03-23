"Стабільність у задзеркаллі": у росії проводитимуть альтернативні чемпіонати світу та Європи

В росії готуються до міжнародної ізоляції на всіх рівнях.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії вигадали, як проводити чемпіонати світу та Європи, коли більшість федерацій виключило російських спортсменів від змагань. Для цього хочуть запрошувати іноземців, наприклад, білорусів, щоб турнір став "міжнародним".

Про це розповів міністр спорту рф Олег Матицин на зустрічі із членами комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Повідомляється, що російські змагання отримуватимуть статус ЧЄ або ЧС, якщо у них братимуть участь іноземні спортсмени. Міністерство спорту росії разом із загальноросійськими спортивними федераціями за участю ОКР працюють над новим календарем внутрішніх турнірів, де братимуть участь іноземці. Подібні турніри прирівнюватимуть за статусом до ЧС та ЧЄ для того, щоб зберігати соціальні гарантії російським атлетам.

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На сайті sports.ru висміяли заяву чиновника.

У мережі висміяли рішення росіян проводити альтернативні ЧС та ЧЄ

Нагадаємо, російських паралімпійців не допустили до змагань на Параліміпаді-2022. Потім в росії провели для них альтернативні Ігри. До речі, у рф хочуть подати заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу в найближчі роки.