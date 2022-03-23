Рус

"Стабільність у задзеркаллі": у росії проводитимуть альтернативні чемпіонати світу та Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
215
Збірна росії з лижних гонок Новина оновлена 23 березня 2022, 16:49
Збірна росії з лижних гонок

В росії готуються до міжнародної ізоляції на всіх рівнях.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії вигадали, як проводити чемпіонати світу та Європи, коли більшість федерацій виключило російських спортсменів від змагань. Для цього хочуть запрошувати іноземців, наприклад, білорусів, щоб турнір став "міжнародним".

Про це розповів міністр спорту рф Олег Матицин на зустрічі із членами комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Повідомляється, що російські змагання отримуватимуть статус ЧЄ або ЧС, якщо у них братимуть участь іноземні спортсмени. Міністерство спорту росії разом із загальноросійськими спортивними федераціями за участю ОКР працюють над новим календарем внутрішніх турнірів, де братимуть участь іноземці. Подібні турніри прирівнюватимуть за статусом до ЧС та ЧЄ для того, щоб зберігати соціальні гарантії російським атлетам.

На сайті sports.ru висміяли заяву чиновника.

У мережі висміяли рішення росіян проводити альтернативні ЧС та ЧЄ
У мережі висміяли рішення росіян проводити альтернативні ЧС та ЧЄ

Нагадаємо, російських паралімпійців не допустили до змагань на Параліміпаді-2022. Потім в росії провели для них альтернативні Ігри. До речі, у рф хочуть подати заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу в найближчі роки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Телеведучий вважає, що війна поставила росію на межу виживання
Інтерв'ю
Біоматеріалу у путіна вистачає, - відомий журналіст про закінчення війни з росією та історичний шанс для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Телеведучий вважає, що війна поставила росію на межу виживання
Біоматеріалу у путіна вистачає, - відомий журналіст про закінчення війни з росією та історичний шанс для України
Дата публікації
Категорія
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО відповів на гучну пропозицію Польщі щодо України
Дата публікації
Категорія
Хороший окупант – мертвий окупант
В Україні з’явилася "нова Чорнобаївка": у росіян серйозні втрати
Дата публікації
Категорія
Російський кривавий диктатор всерйоз стає ціллю для своїх же
Олігархи в росії вже думають над убивством путіна — розвідка
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію