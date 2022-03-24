У росії хочуть запровадити нову заборону для спортсменів через війну з Україною

У світі не хочуть змагатись з агресорами.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну деякі міжнародні спортивні федерації припустили, що російські спортсмени можуть бути допущені до змагань, якщо публічно засудять дії кривавого диктатора володимира путіна. У росії вважають такий підхід неприйнятним.

Про це в четвер, 24 березня, заявив міністр спорту рф Олег Матицин, передає ТАСС.

Матицин зазначив, що росія нікому зі своїх спортсменів не дозволить висловлюватися проти війни в Україні чи дій президента для участі у змаганнях.

"Ми нікому не дозволимо використати фактор внутрішньої роз’єднаності: вимог сказати, що ти проти спеціальної операції чи дій президента, що дозволить отримати доступ (до змагань). Це абсолютно неприйнятно. Наш президент завжди був гарантом успішного розвитку спорту, тут треба зберегти патріотичну позицію, але й поважати принципи міжнародної співпраці. І захищати права, якщо є юридичні підстави", – заявив Матицін.

Нагадаємо, більшість міжнародних федерацій усунули росіян від змагань під своєю егідою після вторгнення рф в Україну. Примітно, що в таких умовах росія має намір проводити альтернативні чемпіонати світу та Європи. Альтернативна Паралімпіада вже відбулася.