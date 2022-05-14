Рус

У росії заявили про корів, які "поять росіян допінгом"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
72
Над російським спортом нависла загроза через молоко Новина оновлена 14 травня 2022, 17:28
Над російським спортом нависла загроза через молоко

Російський спорт перебуває в ізоляції

Молоко дійних корів з рф може містити заборонений мельдоній, а спортсмени, що вживають його, можуть провалити допінг-тест.

Про це заявив доцент кафедри спортивної медицини РГУФКСМіТ, кандидат біологічних наук Олександр Мірошников, передає ТАСС.

Мірошников зазначив, що якщо випивати один літр такого молока в день, то можна провалити допінг-тест на мельдоній.

"Мельдоній став виявлятися в молоці, тому що корів починають годувати седативними препаратами, а вони в організмі тварин можуть перетворитися на мельдоній. І це чергова проблема, яка нависає над нашими спортсменами, а не лише забруднені БАДи. Вже є низка досліджень, які говорять про те, що молоко фонуватиме на мельдоній. Одна з робіт, опублікованих у 2021 році, говорить про те, що один випитий літр молока на день може дати позитивний результат на мельдоній", — сказав Мірошников.

У мережі зі сміхом сприйняли цю інформацію і пожартували, що Захід вже дістався до молока в рф.

У мережі висміяли заяви про російські корови та мельдоній
У мережі висміяли заяви про російські корови та мельдоній

Додамо, що більшість російських спортсменів відсторонені від міжнародних змагань через вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що президент росії володимир путін заявив, що фігуристка Каміла Валієва не потребує допінгу, хоча на Олімпіаді-2022 стало відомо, що вона провалила допінг-тест.

Теги:
#Росія #Мельдоній