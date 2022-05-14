У росії заявили про корів, які "поять росіян допінгом"

Російський спорт перебуває в ізоляції

Молоко дійних корів з рф може містити заборонений мельдоній, а спортсмени, що вживають його, можуть провалити допінг-тест.

Про це заявив доцент кафедри спортивної медицини РГУФКСМіТ, кандидат біологічних наук Олександр Мірошников, передає ТАСС.

Мірошников зазначив, що якщо випивати один літр такого молока в день, то можна провалити допінг-тест на мельдоній.

"Мельдоній став виявлятися в молоці, тому що корів починають годувати седативними препаратами, а вони в організмі тварин можуть перетворитися на мельдоній. І це чергова проблема, яка нависає над нашими спортсменами, а не лише забруднені БАДи. Вже є низка досліджень, які говорять про те, що молоко фонуватиме на мельдоній. Одна з робіт, опублікованих у 2021 році, говорить про те, що один випитий літр молока на день може дати позитивний результат на мельдоній", — сказав Мірошников.

У мережі зі сміхом сприйняли цю інформацію і пожартували, що Захід вже дістався до молока в рф.

У мережі висміяли заяви про російські корови та мельдоній

Додамо, що більшість російських спортсменів відсторонені від міжнародних змагань через вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що президент росії володимир путін заявив, що фігуристка Каміла Валієва не потребує допінгу, хоча на Олімпіаді-2022 стало відомо, що вона провалила допінг-тест.