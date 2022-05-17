"Потрібно молитися": російський пропагандист висловився про черговий "прорив" путіна

Росіяни висміяли ще один "прорив" країни у спорті

Скандальний російський пропагандист Дмитро Губернієв, який був ведучим на путінському шабаші в Москві в березні, відреагував на новину про те, що рф не допустили до тендеру на придбання телеправ для показу Олімпійських ігор 2026 і 2028 років.

Відповідний коментар Губернієва доступний на RT.

Коментатор розповів, що не знає, як бути у цій ситуації, тому пропонує молитися.

"На жаль, я вже нічим не дивуюся і починаю звикати до поганих новин. І, чесно кажучи, оптимізму і просвіту я не відчуваю. Час до Олімпійських ігор 2026 і 2028 років залишається, і нам потрібно робити спроби покращити ситуацію. Щоправда, я не дуже розумію як, хіба що молиться. Але надія поки що залишається. І я не розумію, як змінити ситуацію. Але в будь-якому разі необхідно намагатися домовлятися, сперечатися, готувати протести, юридично обґрунтовувати свою позицію", — заявив Губернієв.

Додамо, що в мережі цю новину назвали черговим "проривом" президента росії володимира путіна.

Раніше повідомлялося, що путін залишився незадоволеним підсумками останньої Олімпіади.

Нагадаємо, радянський чемпіон заявив, що Захід незабаром приповзе до рф на колінах.