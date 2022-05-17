Путінський Z-спортсмен заговорив про участь на Олімпіаді з "паралельного всесвіту"

Пловець, схоже, не до кінця розуміє, що означає міжнародна ізоляція

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов, від якого відвернувся спонсор через відвідування путінського шабашу в Москві, планує виступити на наступній літній Олімпіаді.

Про це Рилов заявив на просвітницькому марафоні "Нові горизонти", передає Р-Спорт.

25-річний Євген заявив, що після Ігор-2024 у Парижі він завершить кар’єру. Також його метою є світовий рекорд.

"Думаю, наступна Олімпіада. А далі закінчуватиму. Комусь здається, що 25 або 28 років, але дистанції вже даються важче. У мене є мета. Хочу стати найшвидшим у світі. Поки я її не досяг", — заявив Рилов.

У мережі висміяли слова Рилова, зазначивши, що він перебуває в "паралельному всесвіті", якщо не розуміє ситуацію у світі. А ситуація така, що російським спортсменам, які підтримують свого президента, не бачити міжнародних змагань.

У мережі висміяли Рилова, який готується взяти участь в Олімпіаді-2024

Нагадаємо, Рилов був дискваліфікований Міжнародною федерацією плавання (FINA) за відвідування мітингу президента росії володимира путіна в Москві. Спортсмен вийшов до публіки з наліпленим на одязі символом війни — літерою Z.

Раніше російський пропагандист Дмитро Губернієв висловився щодо чергового "прориву" путіна у спорті.