Путінський Z-спортсмен заговорив про участь на Олімпіаді з "паралельного всесвіту"
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Пловець, схоже, не до кінця розуміє, що означає міжнародна ізоляція
Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов, від якого відвернувся спонсор через відвідування путінського шабашу в Москві, планує виступити на наступній літній Олімпіаді.
Про це Рилов заявив на просвітницькому марафоні "Нові горизонти", передає Р-Спорт.
25-річний Євген заявив, що після Ігор-2024 у Парижі він завершить кар’єру. Також його метою є світовий рекорд.
"Думаю, наступна Олімпіада. А далі закінчуватиму. Комусь здається, що 25 або 28 років, але дистанції вже даються важче. У мене є мета. Хочу стати найшвидшим у світі. Поки я її не досяг", — заявив Рилов.
У мережі висміяли слова Рилова, зазначивши, що він перебуває в "паралельному всесвіті", якщо не розуміє ситуацію у світі. А ситуація така, що російським спортсменам, які підтримують свого президента, не бачити міжнародних змагань.
Нагадаємо, Рилов був дискваліфікований Міжнародною федерацією плавання (FINA) за відвідування мітингу президента росії володимира путіна в Москві. Спортсмен вийшов до публіки з наліпленим на одязі символом війни — літерою Z.
Раніше російський пропагандист Дмитро Губернієв висловився щодо чергового "прориву" путіна у спорті.