Ліга Європи: де і коли дивитися жеребкування раунду плей-офф
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На цій стадії турніру стартує український "Дніпро-1"
У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів відбудеться жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 — раунду плей-офф.
У прямому ефірі церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті УЄФА, початок заходу — о 14:00 за київським часом.
Хто бере участь у жеребкуванні?
У жеребкуванні раунду плей-офф ЛЕ візьмуть участь 20 клубів:
- Сім команд, які розпочинають боротьбу на цій стадії (пріоритет 1)
- Шість команд, які вилетіли у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів на Шляху чемпіонів (пріоритет 2)
- П’ять переможців третього відбіркового раунду Ліги Європи у рамках Шляху чемпіонів (пріоритет 3)
- Два переможці третього відбіркового раунду Ліги Європи в рамках Основного шляху (пріоритет 4)
Пріоритет 1
- "Гент" (BEL)
- "Аустрія" (AUT)
- "Хартс" (SCO)
- "Омонія" (CYP)
- "Сівасспор" (TUR)
- "Дніпро-1" (UKR)
- "Сількеборг" (DEN)
Пріоритет 2
- "Маккабі" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лімасол (CYP)
- "Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)
- "Лудогорець" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)
- "Шериф" (MDA) — "Вікторія" (CZE)
- "Буде-Глімт" (NOR) — "Жальгіріс" (LIT)
- "Црвена Звєзда" (SRB) — "Пюнік" (ARM)
Пріоритет 3
- "Мальме" (SWE) — "Дюделанж" (LUX)
- "Шемрок Роверс" (IRL) — "Шкупі" (MKD)
- "Лінфілд" — "Карабах" (AZE)
- "Олімпіакос" (GRE) — "Слован" (SVK)
- "Марібор" (SVN) — ХІК (FIN)
Пріоритет 4
- АЕК Ларнака (CYP) — "Партизан" (SRB)
- "Фенербахче" (TUR) — "Словацко" (CZE)
Процедура жеребкування
- Дві команди з пріоритетом 1 утворюють пари з двома клубами з пріоритетом 4.
- П’ять команд з пріоритетом 1 утворюють пари з п’ятьма клубами з пріоритетом 3.
- Ще три пари будуть утворені із шести клубів з пріоритетом 2.
- Клуби з однієї асоціації на цьому етапі зустрітися не можуть.
Нагадаємо, Україна вже втратила одного учасника в єврокубках цього сезону. Полтавська "Ворскла" через спірний гол поступилася шведському АІКу (3:2, 0:2) у кваліфікації Ліги конференцій. До речі, 2 серпня свого потенційного суперника по раунду плей-офф кваліфікації ЛК дізнається "Зоря", якій ще належить зіграти в 3-му раунді відбору з румунської "Університатя" Крайова (4 та 11 серпня).
Раніше повідомлялося, що "Динамо" перемогою над "Фенербахче" (1:2) у 2-му раунді відбору ЛЧ гарантувало собі місце на груповій стадії Ліги Європи. Киянам для попадання до групи ЛЧ потрібно ще пройти 2 раунди відбору. У першому "Біло-сині" зіграють зі "Штурмом" (3 та 9 серпня).