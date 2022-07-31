Ліга Європи: де і коли дивитися жеребкування раунду плей-офф

На цій стадії турніру стартує український "Дніпро-1"

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів відбудеться жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 — раунду плей-офф.

У прямому ефірі церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті УЄФА, початок заходу — о 14:00 за київським часом.

Хто бере участь у жеребкуванні?

У жеребкуванні раунду плей-офф ЛЕ візьмуть участь 20 клубів:

Сім команд, які розпочинають боротьбу на цій стадії (пріоритет 1)

Шість команд, які вилетіли у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів на Шляху чемпіонів (пріоритет 2)

П’ять переможців третього відбіркового раунду Ліги Європи у рамках Шляху чемпіонів (пріоритет 3)

Два переможці третього відбіркового раунду Ліги Європи в рамках Основного шляху (пріоритет 4)

Пріоритет 1

"Гент" (BEL)

"Аустрія" (AUT)

"Хартс" (SCO)

"Омонія" (CYP)

"Сівасспор" (TUR)

"Дніпро-1" (UKR)

"Сількеборг" (DEN)

Пріоритет 2

"Маккабі" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лімасол (CYP)

"Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)

"Лудогорець" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)

"Шериф" (MDA) — "Вікторія" (CZE)

"Буде-Глімт" (NOR) — "Жальгіріс" (LIT)

"Црвена Звєзда" (SRB) — "Пюнік" (ARM)

Пріоритет 3

"Мальме" (SWE) — "Дюделанж" (LUX)

"Шемрок Роверс" (IRL) — "Шкупі" (MKD)

"Лінфілд" — "Карабах" (AZE)

"Олімпіакос" (GRE) — "Слован" (SVK)

"Марібор" (SVN) — ХІК (FIN)

Пріоритет 4

АЕК Ларнака (CYP) — "Партизан" (SRB)

"Фенербахче" (TUR) — "Словацко" (CZE)

Процедура жеребкування

Дві команди з пріоритетом 1 утворюють пари з двома клубами з пріоритетом 4.

П’ять команд з пріоритетом 1 утворюють пари з п’ятьма клубами з пріоритетом 3.

Ще три пари будуть утворені із шести клубів з пріоритетом 2.

Клуби з однієї асоціації на цьому етапі зустрітися не можуть.

Нагадаємо, Україна вже втратила одного учасника в єврокубках цього сезону. Полтавська "Ворскла" через спірний гол поступилася шведському АІКу (3:2, 0:2) у кваліфікації Ліги конференцій. До речі, 2 серпня свого потенційного суперника по раунду плей-офф кваліфікації ЛК дізнається "Зоря", якій ще належить зіграти в 3-му раунді відбору з румунської "Університатя" Крайова (4 та 11 серпня).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" перемогою над "Фенербахче" (1:2) у 2-му раунді відбору ЛЧ гарантувало собі місце на груповій стадії Ліги Європи. Киянам для попадання до групи ЛЧ потрібно ще пройти 2 раунди відбору. У першому "Біло-сині" зіграють зі "Штурмом" (3 та 9 серпня).