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Ліга Європи: де і коли дивитися жеребкування раунду плей-офф

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Трофей Ліги Європи Новина оновлена 31 липня 2022, 18:21
Трофей Ліги Європи

На цій стадії турніру стартує український "Дніпро-1"

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів відбудеться жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 — раунду плей-офф.

У прямому ефірі церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті УЄФА, початок заходу — о 14:00 за київським часом.

Хто бере участь у жеребкуванні?

У жеребкуванні раунду плей-офф ЛЕ візьмуть участь 20 клубів:

  • Сім команд, які розпочинають боротьбу на цій стадії (пріоритет 1)
  • Шість команд, які вилетіли у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів на Шляху чемпіонів (пріоритет 2)
  • П’ять переможців третього відбіркового раунду Ліги Європи у рамках Шляху чемпіонів (пріоритет 3)
  • Два переможці третього відбіркового раунду Ліги Європи в рамках Основного шляху (пріоритет 4)

Пріоритет 1

  • "Гент" (BEL)
  • "Аустрія" (AUT)
  • "Хартс" (SCO)
  • "Омонія" (CYP)
  • "Сівасспор" (TUR)
  • "Дніпро-1" (UKR)
  • "Сількеборг" (DEN)

Пріоритет 2

  • "Маккабі" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лімасол (CYP)
  • "Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)
  • "Лудогорець" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)
  • "Шериф" (MDA) — "Вікторія" (CZE)
  • "Буде-Глімт" (NOR) — "Жальгіріс" (LIT)
  • "Црвена Звєзда" (SRB) — "Пюнік" (ARM)

Пріоритет 3

  • "Мальме" (SWE) — "Дюделанж" (LUX)
  • "Шемрок Роверс" (IRL) — "Шкупі" (MKD)
  • "Лінфілд" — "Карабах" (AZE)
  • "Олімпіакос" (GRE) — "Слован" (SVK)
  • "Марібор" (SVN) — ХІК (FIN)

Пріоритет 4

  • АЕК Ларнака (CYP) — "Партизан" (SRB)
  • "Фенербахче" (TUR) — "Словацко" (CZE)

Процедура жеребкування

  • Дві команди з пріоритетом 1 утворюють пари з двома клубами з пріоритетом 4.
  • П’ять команд з пріоритетом 1 утворюють пари з п’ятьма клубами з пріоритетом 3.
  • Ще три пари будуть утворені із шести клубів з пріоритетом 2.
  • Клуби з однієї асоціації на цьому етапі зустрітися не можуть.

Нагадаємо, Україна вже втратила одного учасника в єврокубках цього сезону. Полтавська "Ворскла" через спірний гол поступилася шведському АІКу (3:2, 0:2) у кваліфікації Ліги конференцій. До речі, 2 серпня свого потенційного суперника по раунду плей-офф кваліфікації ЛК дізнається "Зоря", якій ще належить зіграти в 3-му раунді відбору з румунської "Університатя" Крайова (4 та 11 серпня).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" перемогою над "Фенербахче" (1:2) у 2-му раунді відбору ЛЧ гарантувало собі місце на груповій стадії Ліги Європи. Киянам для попадання до групи ЛЧ потрібно ще пройти 2 раунди відбору. У першому "Біло-сині" зіграють зі "Штурмом" (3 та 9 серпня).

Теги:
#Футбол #Ліга Європи #ФК Зоря #ФК Дніпро-1 #Ліга конференцій