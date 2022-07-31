Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку раунда плей-офф
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На этой стадии турнира стартует украинский "Днепр-1"
Во вторник, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) следом за жеребьевкой Лиги чемпионов состоится жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 — раунда плей-офф.
В прямом эфире церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА, начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени.
Кто принимает участие в жеребьевке?
В жеребьевке раунда плей-офф ЛЕ примут участие 20 клубов:
- Семь команд, которые начинают борьбу на этой стадии (приоритет 1)
- Шесть команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов на Пути чемпионов (приоритет 2)
- Пять победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Пути чемпионов (приоритет 3)
- Два победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Основного пути (приоритет 4)
Приоритет 1
- "Гент" (BEL)
- "Аустрия" (AUT)
- "Хартс" (SCO)
- "Омония" (CYP)
- "Сивасспор" (TUR)
- "Днепр-1" (UKR)
- "Силькеборг" (DEN)
Приоритет 2
- "Маккаби" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лимасол (CYP)
- "Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)
- "Лудогорец" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)
- "Шериф" (MDA) — "Виктория" (CZE)
- "Буде-Глимт" (NOR) — "Жальгирис" (LIT)
- "Црвена Звезда" (SRB) — "Пюник" (ARM)
Приоритет 3
- "Мальме" (SWE) — "Дюделанж" (LUX)
- "Шэмрок Роверс" (IRL) — "Шкупи" (MKD)
- "Линфилд" — "Карабах" (AZE)
- "Олимпиакос" (GRE) — "Слован" (SVK)
- "Марибор" (SVN) — ХИК (FIN)
Приоритет 4
- АЕК Ларнака (CYP) — "Партизан" (SRB)
- "Фенербахче" (TUR) — "Словацко" (CZE)
Процедура жеребьевки
- Две команды с приоритетом 1 образуют пары с двумя клубами с приоритетом 4.
- Пять оставшихся команд с приоритетом 1 образуют пары с пятью клубами с приоритетом 3.
- Еще три пары будут образованы из шести клубов с приоритетом 2.
- Клубы из одной ассоциации на этом этапе встретиться не могут.
Напомним, Украина уже потеряла одного участника в еврокубках в текущем сезоне. Полтавская "Ворскла" из-за спорного гола уступила шведскому АИКу (3:2, 0:2) в квалификации Лиги конференций. К слову, 2 августа своего потенциального соперника по раунду плей-офф квалификации ЛК узнает "Заря", которой еще предстоит сыграть в 3-м раунде отбора с румынской "Университатя" Крайова (4 и 11 августа).
Ранее сообщалось, что "Динамо" победой над "Фенербахче" (1:2) во 2-м раунде отбора ЛЧ гарантировало себе место на групповой стадии Лиги Европы. Киевлянам для попадания в группу ЛЧ нужно еще пройти 2 раунда отбора. В первом "Бело-синие" сыграют со "Штурмом" (3 и 9 августа).