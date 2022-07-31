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Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку раунда плей-офф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Трофей Лиги Европы Новость обновлена 31 июля 2022, 18:21
Трофей Лиги Европы

На этой стадии турнира стартует украинский "Днепр-1"

Во вторник, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) следом за жеребьевкой Лиги чемпионов состоится жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 — раунда плей-офф.

В прямом эфире церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА, начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени.

Кто принимает участие в жеребьевке?

В жеребьевке раунда плей-офф ЛЕ примут участие 20 клубов:

  • Семь команд, которые начинают борьбу на этой стадии (приоритет 1)
  • Шесть команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов на Пути чемпионов (приоритет 2)
  • Пять победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Пути чемпионов (приоритет 3)
  • Два победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Основного пути (приоритет 4)

Приоритет 1

  • "Гент" (BEL)
  • "Аустрия" (AUT)
  • "Хартс" (SCO)
  • "Омония" (CYP)
  • "Сивасспор" (TUR)
  • "Днепр-1" (UKR)
  • "Силькеборг" (DEN)

Приоритет 2

  • "Маккаби" Хайфа (ISR) — "Аполлон" Лимасол (CYP)
  • "Карабах" (AZE) — "Ференцварош" (HUN)
  • "Лудогорец" (BUL) — "Динамо" Загреб (CRO)
  • "Шериф" (MDA) — "Виктория" (CZE)
  • "Буде-Глимт" (NOR) — "Жальгирис" (LIT)
  • "Црвена Звезда" (SRB) — "Пюник" (ARM)

Приоритет 3

  • "Мальме" (SWE) — "Дюделанж" (LUX)
  • "Шэмрок Роверс" (IRL) — "Шкупи" (MKD)
  • "Линфилд" — "Карабах" (AZE)
  • "Олимпиакос" (GRE) — "Слован" (SVK)
  • "Марибор" (SVN) — ХИК (FIN)

Приоритет 4

  • АЕК Ларнака (CYP) — "Партизан" (SRB)
  • "Фенербахче" (TUR) — "Словацко" (CZE)

Процедура жеребьевки

  • Две команды с приоритетом 1 образуют пары с двумя клубами с приоритетом 4.
  • Пять оставшихся команд с приоритетом 1 образуют пары с пятью клубами с приоритетом 3.
  • Еще три пары будут образованы из шести клубов с приоритетом 2.
  • Клубы из одной ассоциации на этом этапе встретиться не могут.

Напомним, Украина уже потеряла одного участника в еврокубках в текущем сезоне. Полтавская "Ворскла" из-за спорного гола уступила шведскому АИКу (3:2, 0:2) в квалификации Лиги конференций. К слову, 2 августа своего потенциального соперника по раунду плей-офф квалификации ЛК узнает "Заря", которой еще предстоит сыграть в 3-м раунде отбора с румынской "Университатя" Крайова (4 и 11 августа).

Ранее сообщалось, что "Динамо" победой над "Фенербахче" (1:2) во 2-м раунде отбора ЛЧ гарантировало себе место на групповой стадии Лиги Европы. Киевлянам для попадания в группу ЛЧ нужно еще пройти 2 раунда отбора. В первом "Бело-синие" сыграют со "Штурмом" (3 и 9 августа).

Теги:
#Футбол #Лига Европы #ФК Заря #ФК Днепр-1 #Лига конференций