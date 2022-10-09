Перемога на Англією та поразка Мальті: як Україна грала із суперниками з відбору на Євро-2024

У кваліфікації чемпіонату Європи ми зіграємо проти Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти

У неділю збірна України дізналася про суперників із кваліфікації Євро-2024. Потрапити на континентальну першість підопічним Олександра Петракова буде дуже складно, адже треба випередити когось із фіналістів минулого чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 Італія обіграла Англію у серії пенальті.

Та й Північна Македонія з Мальтою можуть поставити ціпки в колеса.

З усіма суперниками з відбірного турніру українці вже перетиналися у своїй історії. Згадаймо, як це було.

Україна vs Італія

Команди зіграли вісім матчів. У нас дві нічиї та шість поразок. Найболючіша у чвертьфіналі ЧС-2006 – 0:3.

2018. Італія — Україна — 1:1 (товариський матч).

2011. Україна — Італія — 0:2 (товариський матч).

2007. Україна – Італія – 1:2 (відбір на Євро-2008).

2006. Італія – Україна – 2:0 (відбір на Євро-2008).

2006. Італія — Україна — 3:0 (1/4 фіналу ЧС-2006).

2006. Італія — Україна — 0:0 (товариський матч).

1995. Італія — Україна — 3:1 (відбір на Євро-1996).

1995. Україна – Італія – 0:2 (відбір на Євро-1996).

Україна vs Англія

З англійцями наша команда грала вісім разів — одна перемога, 2 нічиї та 5 поразок. Від Англії нам знатно дісталося у чвертьфіналі Євро-2020.

2021. Україна — Англія — 0:4 (1/4 фіналу Євро-2020).

2013. Україна – Англія – 0:0 (відбір на ЧС-2014).

2012. Англія – Україна – 1:1 (відбір на ЧС-2014).

2012. Англія — Україна — 1:0 (група на Євро-2012).

2009. Україна – Англія – 1:0 (відбо на ЧС-2010).

2009. Англія — Україна — 2:1 (відбір на ЧС-2010).

2004. Англія — Україна — 3:0 (товариський матч).

2000. Англія — Україна — 2:0 (товариський матч).

Україна vs Північна Македонія

Команди п’ять разів грали між собою. Україна виграла три матчі, один програла, ще в одному була нічия. Востаннє команди перетиналися на Євро-2020.

2021. Україна – Північна Македонія – 2:1 (група Євро-2020).

2015. Північна Македонія — Україна — 0:2 (відбір на Євро-2016)

2014. Україна – Північна Македонія – 1:0 (відбір на Євро-2016).

2004. Північна Македонія — Україна — 1:0 (товариський матч).

2003. Україна — Північна Македонія — 0:0 (товариський матч).

Україна vs Мальта

Збірна Мальти — одна із найслабших на континенті. Але вона примудрилася обіграти Україну п’ять років тому.

2017. Україна — Мальта — 0:1 (товариський матч).

Дивіться також повні результати жеребкування кваліфікації на Євро-2024.