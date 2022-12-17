Наші герої! Україна виграла "бронзу" чемпіонату світу з голболу

Наша команда здобула путівку на Паралімпіаду-2024

У Португалії завершився чемпіонат світу з голболу. І радісна новина для українських уболівальників – у нас медалі.

Чоловіча збірна України стала призером ЧС-2022, перемігши у матчі за бронзові медалі Литву – 6:2.

Чемпіонами світу стали бразильці, які обіграли Китай — 6:5.

"Бронза" чемпіонату світу цінна подвійно, адже вона принесла Україні путівку на Паралімпійські ігри, які у 2024 році відбудуться у Парижі з 28 серпня по 8 вересня.

Наша довідка! Голбол — спортивна гра, в якій команда з трьох осіб має закинути м’яч із вбудованим дзвіночком у ворота суперника. Усі гравці одягають світлонепроникні окуляри та грають на слух. Голбол було створено у 1946 році з метою допомогти реабілітації ветеранів Другої світової війни – інвалідів по зору.

Нагадаємо, що цими днями закінчується чемпіонат світу з футболу в Катарі. Залишилось розіграти медалі. Слідкуйте за вирішальними поєдинками у нас на сайті.

До речі, Андрій Шевченко вважає, що Ліонель Мессі заслуговує стати чемпіоном світу.