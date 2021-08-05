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Українська красуня: як живе і з ким зустрічається срібна призерка Олімпіади Терлюга

Українська красуня: як живе і з ким зустрічається срібна призерка Олімпіади Терлюга
17:46 Сьогодні Телеграф Анжеліка Терлюга

Одеситка Анжеліка Терлюга завоювала для України третю срібну медаль на Олімпійських іграх в Токіо, проте це далеко не єдине її досягнення.

"Телеграф" зібрав цікаві факти з її біографії і фотографії спортсменки.

Відзначимо, що Анжеліка народилася в 1992 році в Одесі, їй 29 років, і вона з юних років відзначилася цілою низкою нагород.

На її рахунку перемоги на чемпіонатах Європи 2011, 2017-2019 років та Європейських іграх 2019-го, а також орден княгині Ольги третього ступеня від 2019 року.

У 2018 і 2020-х роках дівчину обирали найкращою спортсменкою країни, а в 2018-му вона також очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй вазі.

До слова, при зрості у 164 сантиметри Терлюга важить 55 кілограмів, і має досить вражаючі форми.

Наводимо кілька фото з її Інстаграм:

Також зауважимо, що особисте життя одеситки не простоює - тільки минулої осені вона після 3,5 років розійшлася з німецьким каратистом Ноа Бічем через карантин.

А вже цієї весни вона вже заручилася з іншим каратистом - її обранцем став Зарецький Володимир.

Дивіться, як виглядає пара на фото:

Як повідомляв "Телеграф", Терлюга завоювала для України вже третє "срібло", - раніше його отримали плавець Михайло Романчук та борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. А "золотом" порадував співвітчизників Жан Беленюк.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Все по темі:

Олимпиада, Каратэ, Анжелика Терлюга, Олімпійські ігри.
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