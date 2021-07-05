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В Англії обурені зухвалою "витівкою" Ярмоленка: але що ж відбулося насправді

В Англії обурені зухвалою "витівкою" Ярмоленка: але що ж відбулося насправді
11:55 Сьогодні Телеграф The Sun

Провальний для нашої збірної поєдинок проти Англії (розгромної поразки 0: 4) в 1/4 фіналу Євро-2020 запам'ятався ще одним скандальним епізодом.

Під кінець першого тайму захисник "Трьох Левів" Гаррі Магуайр опинився на газоні після зіткнення з форвардом України Романом Яремчуком і відверто затягував час, паралельно ще й висловлюючи щось на адресу українця. З огляду на, що рахунок на той час на користь англійців був мінімальним, до гравця "Манчестер Юнайтед" підійшов нападник "Гента" і тут же спробував суперника "підняти", подавши руку.

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Однак в ситуацію втрутився капітан головної команди нашої країни Андрій Ярмоленко, який підбіг до місця подій і не дав партнеру по команді підняти руку, побачивши навмисне затягування Магуайром часу до перерви. Обстановку розрядив німецький арбітр Фелікс Брих, проте навздогін Андрій ще й щось Магуайр різко висловлював.


В Англії дуже незадоволені дією Ярмоленко, виступаючим за лондонський "Вест Хем", проте швидше за все вони просто не розібралися в ситуації до кінця.

 

До слова, саме Гаррі Магуайр відразу після виходу команд з роздягалень забив другий м'яч родоначальників футболу, і багато в чому поховав шанси команди Шевченко пробитися в півфінал.

"Телеграф" нагадує, що сотні фанатів зустріли збірну України в Борисполі.

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Гліб Скрипченко
Автор: Гліб Скрипченко Журналіст
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Все по темі:

Сборная Англии, Сборная Украины, Евро-2020, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Гарри Магуайр.
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