В Англії обурені зухвалою "витівкою" Ярмоленка: але що ж відбулося насправді

Провальний для нашої збірної поєдинок проти Англії (розгромної поразки 0: 4) в 1/4 фіналу Євро-2020 запам'ятався ще одним скандальним епізодом.

Під кінець першого тайму захисник "Трьох Левів" Гаррі Магуайр опинився на газоні після зіткнення з форвардом України Романом Яремчуком і відверто затягував час, паралельно ще й висловлюючи щось на адресу українця. З огляду на, що рахунок на той час на користь англійців був мінімальним, до гравця "Манчестер Юнайтед" підійшов нападник "Гента" і тут же спробував суперника "підняти", подавши руку.

Однак в ситуацію втрутився капітан головної команди нашої країни Андрій Ярмоленко, який підбіг до місця подій і не дав партнеру по команді підняти руку, побачивши навмисне затягування Магуайром часу до перерви. Обстановку розрядив німецький арбітр Фелікс Брих, проте навздогін Андрій ще й щось Магуайр різко висловлював.





В Англії дуже незадоволені дією Ярмоленко, виступаючим за лондонський "Вест Хем", проте швидше за все вони просто не розібралися в ситуації до кінця.

Yarmolenko moving his team mates hand away from Maguire as he went to help him up.

