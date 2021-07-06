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Гравець збірної України перебрався до Росії

Гравець збірної України перебрався до Росії
Оновлено 23:41 Вт, 6 Липень 2021 Телеграф Офіційний сайт ФК "Крилья Совєтов" Офіційний сайт ФК "Крилья Совєтов"

Як повідомляє офіційний сайт російського клубу "Крилья Совєтов", новачком клубу став екс-півзахисник луганської "Зорі" Дмитро Іванисеня. Угода українського футболіста з самарцями розрахована на три роки.

Офіційно: збірна України не поїде в Москву

У складі луганчан Іванисеня виступав протягом двох сезонів, протягом яких виграв дві бронзові медалі. У сезоні 2020/2021 він провів у футболці "чорно-білих" в чемпіонаті України 21 матч, в якому 5 м'ячів і віддав 2 гольові передачі. Восени 2019 року отримав виклик до національної збірної України, де дебютував 14 листопада того року в товариському матчі проти Естонії, вийшовши на заміну в перерві і зігравши рівно один тайму.

Відзначимо, що для більшості футболістів шлях до збірної України після переходів до російських клубів - закритий. Найяскравіший приклад - Ярослав Ракицький, який будучи футболістом "Шахтаря" був основним гравцем головної команди нашої країни, однак після переходу до пітерського "Зеніту" перестав отримувати дзвінки від тренерського штабу "жовто-синіх".

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли українські клуби стартують в єврокубках у сезоні 2021/2022.

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Гліб Скрипченко
Автор: Гліб Скрипченко Журналіст
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Трансферне вікно, Зоря Луганськ, Дмитро Іванисеня, Крилья Совєтов, Літнє трансферне вікно.
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