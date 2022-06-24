Роками просував "руський мир": що відомо про підірваного у Херсоні зрадника
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Зібрали все цікаве, що варто знати про нього
У п’ятницю, 24 червня, мало не новиною дня став новий підрив колаборанта в Херсоні — цього разу відповідального за молодь та спорт в окупаційній "адміністрації" Дмитра Савлученка.
"Телеграф" на тлі резонансу цієї справи вирішив зібрати коротке досьє, щоб було зрозуміло, що це за людина. Виявилося, що він уже багато років просував у Херсоні ідеї "руського миру".
Савлученко народився у квітні 1990 року, йому було 32 роки. У 2014-2015 роках чоловік відзначився активною участю у всіляких проросійських мітингах.
Савлученко створив молодіжну організацію з назвою "Нова Русь". Її заснували ще у березні 2013 року.
Цікаво, що співзасновником виступив Андрій Наливайко, з яким Савлученко колись був дружним, проте їхні шляхи розійшлися, — Наливайко служив в АТО і долучився до "Правого сектору", тоді як Савлученка публічно звинувачували у зраді.
А у 2015 році у Наливайка та Савлученка стався великий конфлікт, була бійка, яка закінчилася поножовщиною. Савлученко публікував на своєму каналі відео із місця подій.
Після того випадку був великий скандал і Савлученко зник із публічного простору, казали, що він поїхав до рф.
Знову дав він про себе знати у 2017 році, коли з’ясувалося, що Савлученко працює у "Ощадбанку" у Херсоні. Тоді біля будівлі був пікет із вимогою звільнити його за антиукраїнські погляди. Люди також були стурбовані, що він, можливо, має доступ до особистих даних херсонців.
У 2018 році Савлученко під прапорами вже забороненої "Опозиційної платформи — За життя" був на заходах до 9 травня:
2020 року Савлученко балотувався до районної ради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо", — іншого відомого зрадника. Сальдо очолив окупаційну "владу" Херсона після захоплення міста, взяв російське громадянство, а його партію, до речі, вже офіційно заборонили в Україні.
Також за даними херсонських каналів він входив і до партії Шарія, теж забороненої в Україні.
Останні місяці Савлученко входив до окупаційного "Комітету порятунку "За мир і порядок", а також відповідав за спорт та молодь в "адміністрації" загарбників.
Вранці 24 червня у Херсоні підірвали авто із Савлученком, і судячи з усього, він загинув на місці. Окупаційна "влада" Херсону назвала інцидент "терактом".
Як повідомляв "Телеграф", раніше у Херсоні партизани підірвали авто та іншого відомого колаборанта.