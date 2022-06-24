Роками просував "руський мир": що відомо про підірваного у Херсоні зрадника

Зібрали все цікаве, що варто знати про нього

У п’ятницю, 24 червня, мало не новиною дня став новий підрив колаборанта в Херсоні — цього разу відповідального за молодь та спорт в окупаційній "адміністрації" Дмитра Савлученка.

"Телеграф" на тлі резонансу цієї справи вирішив зібрати коротке досьє, щоб було зрозуміло, що це за людина. Виявилося, що він уже багато років просував у Херсоні ідеї "руського миру".

Савлученко народився у квітні 1990 року, йому було 32 роки. У 2014-2015 роках чоловік відзначився активною участю у всіляких проросійських мітингах.

Савлученко створив молодіжну організацію з назвою "Нова Русь". Її заснували ще у березні 2013 року.

Цікаво, що співзасновником виступив Андрій Наливайко, з яким Савлученко колись був дружним, проте їхні шляхи розійшлися, — Наливайко служив в АТО і долучився до "Правого сектору", тоді як Савлученка публічно звинувачували у зраді.

А у 2015 році у Наливайка та Савлученка стався великий конфлікт, була бійка, яка закінчилася поножовщиною. Савлученко публікував на своєму каналі відео із місця подій.

На Дмитра Савлученка напав "Правий сектор"

Після того випадку був великий скандал і Савлученко зник із публічного простору, казали, що він поїхав до рф.

Знову дав він про себе знати у 2017 році, коли з’ясувалося, що Савлученко працює у "Ощадбанку" у Херсоні. Тоді біля будівлі був пікет із вимогою звільнити його за антиукраїнські погляди. Люди також були стурбовані, що він, можливо, має доступ до особистих даних херсонців.

У 2018 році Савлученко під прапорами вже забороненої "Опозиційної платформи — За життя" був на заходах до 9 травня:

Савлученко 9 травня 2018 року у Херсоні

2020 року Савлученко балотувався до районної ради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо", — іншого відомого зрадника. Сальдо очолив окупаційну "владу" Херсона після захоплення міста, взяв російське громадянство, а його партію, до речі, вже офіційно заборонили в Україні.

Також за даними херсонських каналів він входив і до партії Шарія, теж забороненої в Україні.

Останні місяці Савлученко входив до окупаційного "Комітету порятунку "За мир і порядок", а також відповідав за спорт та молодь в "адміністрації" загарбників.

Вранці 24 червня у Херсоні підірвали авто із Савлученком, і судячи з усього, він загинув на місці. Окупаційна "влада" Херсону назвала інцидент "терактом".

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Херсоні партизани підірвали авто та іншого відомого колаборанта.