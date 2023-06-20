"Різали колеса, били вікна, лили на водіїв гарячу каву": побитий волонтер про стосунки з перевізниками у Херсоні

Більшість волонтерів бояться заїжджати на автовокзал через перевізників, які мають "дах" силовиків.

Днями українців приголомшила чергова резонансна новина з Херсона: на автовокзалі місцеві перевізники побили відомого волонтера Карена Мелькумова, котрий безкоштовно допомагає евакуювати людей. В ЗМІ з’явилися припущення, що волонтер перейшов дорогу "мафії перевізників", а віце-прем’єр Ірина Верещук закликала правоохоронців Херсонщини "навести лад", адже евакуація має бути безкоштовною.

Що ж насправді трапилося у стосунках між волонтерами і перевізниками, "Телеграфу" розповів сам Мелькумов.

— Карен, як зараз почуваєтеся після нападу?

— Ну як: щелепа болить, око підбите, та нас не зламати. Мене орки на підвалі не зламали і били ще й не так по кілька днів поспіль. Що мені "ці" зроблять.

— Що взагалі трапилося на вокзалі? Чому на вас напали?

— Через що взагалі почався конфлікт: я з іншими волонтерами тільки-но приїхав з Острова (Острів "Корабельний" — мікрорайон Херсона. – Ред.) Виштовхували авто з бруду, води, самі були по пояс мокрі. Одному з наших волонтерів треба було в Одесу терміново їхати. Ми під’їхали на автовокзал буквально на кілька хвилин, щоб дізнатися розклад автобусів на Одесу. Автовокзал після обіду був порожній, і я поставив своє авто на порожню платформу, яка, виявилось, була начебто "їхньою" (місцевих перевізників. — Ред.). До мене підійшов один з перевізників і почав "бикувати", щоб я забрав свою автівку. Я йому відповів, щоб він не регулював тут рух. Він мені знову: "Ти шо, нє понял"… Отак слово за слово і почався конфлікт, підійшли ще двоє. На відео, яке всі бачили, то вже фінал конфлікту, третій "раунд". До цього мені довелося з ними битися, вони кричали виходь один на один. Після цього вони вже ганялися за мною на авто по місту, щось там знімали, намагалися виставити, що я п’яний сів за кермо. Вони типу спортсмени, вдають з себе дуже крутих.

— Але я так розумію, конфлікт між волонтерами і місцевими перевізниками почався не вчора?

— Цей конфлікт почався давно, ще після деокупації Херсону. Я евакуював людей з міста, а ці перевізники постійно "докопувалися" до мене. До всіх водіїв, які брали участь у безкоштовній евакуації людей, вони постійно "докопувалися": то каву гарячу виллють на водія, погрожують, "стрибають" на водіїв. Чиновниця від ОДА, котра координує евакуацію на автовокзалі, кілька разів викликала на них поліцію. Водії мені писали, що їм різали колеса, розбивали вікна у автівках, спеціально пошкоджували транспортні засоби, шкрябали фарбу. Це стосується всіх волонтерів. Більшість волонтерів бояться заїжджати на автовокзал через них.

Наприклад, одного разу вони навели на мене поліцію. За документами у мене 18-містна автівка, але категорії "B" не було. І транспортники в Одесі виписали мені штраф на 6900 гривень. Та я заїжджаю в такі місця, куди люди з категорією "B", зі страховкою, техоглядом, документами на перевезення не заїдуть. Я їздив в окупацію і в такі місця, куди ніхто не їхав. Буча, Бородянка, Гостомель — я всюди був, і вивозив звідти людей. І автівки іншої для евакуації у мене нема. Це не перевезення, це евакуація людей. Я це пояснював поліції, але мені все одно виписали штраф.

— Для чого все це робиться? Не хочуть конкуренції з волонтерами?

— Так. Вони кричать, що автовокзал "їхній".

— Який бізнес ви у них перебиваєте? Скільки вони заробляють?

— Вони беруть 300 гривень до Миколаєва. У них буси на 8 місць. От і порахуйте, по 300 гривень в один бік і по 300 гривень в інший (2400 гривень за рейс довжиною 70 кілометрів. — Ред.)

— І людям доводиться користуватися їхніми послугами?

— Ну, звісно. Це ж монополія. Вони самі її зробили. Навіть ті, хто возить людей через BlaBlaCar, вони на автовокзал навіть бояться заїжджати.

— А навіщо волонтерам взагалі заїжджати на автовокзал?

— Ситуація така: я в Херсоні з перших днів деокупації. Коли возив людей, заїжджав в Миколаєві на автовокзал, і брав декілька людей з собою, вони давали, хто скільки зможе. Це був хоч якийсь прибуток на те ж паливо. Так, можливо, згідно законодавства це не вірно, але волонтерам постійно потрібні гроші, у нас нема жодного ніякого бізнесу, ми витрачаємо свої кошти, ми живемо зараз для того, щоб допомагати людям. І це зручно заїхати на вокзал, взяти з собою дві-три людини по 200 гривень, та хоч те ж паливо купити. Нам нема більше де брати кошти, ми допомагаємо людям. Потім з’явилися ці перевізники, поставили свої автівки і стали виганяти волонтерів, щоб волонтери не з’являлися на автовокзалі, почали розповідати, мовляв, "ми тут всім керуємо".

— Яка реакція поліції, місцевої влади? Вона взагалі є?

— Ну, вони робили якісь заяви, що особи нападників установлені, будуть покарані. Та я заяву до поліції не писав. У мене нема такого бажання. Та і на вокзалі ж є відеокамери, нехай поліція робить свою роботу.

— Зустрічав інформацію у волонтерських пабліках, що окремі працівники поліції можуть забезпечувати "дах" таким перевізникам. Що на це скажете?

— Це 100 відсотків. По наведенню цих перевізників працівники транспортної поліції в Одесі мені й виписали штраф.

— Яка зараз ситуація на Херсонщині? Наскільки я розумію, евакуацію ви все одно не припинили?

— Звісно, не припинив. Ми шукаємо найважчі локації, де у людей критична ситуація. Найважча ситуація зараз на Острові, де зараз залишається близько 600 людей. Ми туди заїжджаємо щоразу, як востаннє. Там постійні обстріли, постійно дрони ворожі літають, прямо за автівками нашими. Та ми намагаємось там бувати кожного дня, завозимо генератори, павербанки та газові портативні плитки, адже люди там сидять без світла, газу, води. Ситуація дійсно важка. Війна не скінчилася.

* Поліцейські Херсона порушили кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 "Хуліганство" ККУ.

"Нападники вже встановлені. Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії. Поліція розбирається з нападниками", — повідомив у відеозверненні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.