Навіщо вимикати мобільний інтернет на смартфоні: багато хто про це не замислюється

Про ці дві речі, багато хто часто забуває.

Бажання постійно бути на зв’язку часто закриває користувачам очі деякі досить очевидні помилки в користуванні мобільним телефоном. Наприклад вони продовжують користуватися телефоном під час зарядки, через що він перегрівається, або ж не вимикають функцію "Передачі даних", що тобто мобільний інтернет, особливо коли ним не користуються.

Як повідомляє видання belnovosti, що така, на перший погляд, невинна дія може дуже негативно позначиться на роботі смартфона. Тож чи потрібно відключати мобільний інтернет, коли, наприклад включений вай-фай, або коли мобільна мережа просто не потрібна?

Чому не можна залишати увімкненим інтернет на смартфоні

По-перше, мобільний інтернет – це один із головних "пожирачів" енергії на смартфоні. Тому якщо ця функція постійно увімкнена, будьте готові до того, що зовсім скоро ваш телефон "попросить їсти", адже його акумулятор буде порожній. А все тому, що навіть якщо в цей час ви телефоном не користуєтеся, гаджет приймає всілякі оновлення та повідомлення, що садить батарею.

Також не варто забувати, що якщо на вашому телефоні постійно включений мобільний інтернет, то всі оновлення програмного забезпечення, повідомлення з соцмереж або додатків відправляються на сервер, і при цьому мобільний трафік витрачається. І тоді, коли вам реально потрібен буде мобільний інтернет, у вас просто закінчаться мегабайти. Тому краще, та й корисніше користуватися бездротовою мережею.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.