Зачем выключать мобильный интернет на смартфоне: многие об этом не задумываются

Об этих двух вещах, многие часто забывают.

Желание постоянно быть на связи часто закрывает пользователям глаза на некоторые достаточно очевидные ошибки в пользовании мобильным телефоном. К примеру они продолжают пользоваться телефоном во время зарядки, из-за чего он перегревается, или же не выключают функцию "Передачи данных", что другими словами мобильный интернет, особенно когда им не пользуются.

Как сообщает издание belnovosti, что такое на первый взгляд безобидное действие может очень негативно отразится на работе смартфона. Так нужно ли отключать мобильный интернет, когда к примеру включен вай-фай, или же когда мобильная сеть просто не нужна?

Почему нельзя оставлять включенным интернет на смартфоне

Во-первых, мобильный интернет – это один из главных "пожирателей" энергии на смартфоне. Поэтому если эта функция постоянно включена, будьте готовы к тому, что совсем скоро ваш телефон "попросит есть", ведь его аккумулятор будет пуст. А все потому, что даже если в это время вы телефоном не пользуетесь, гаджет принимает всевозможные обновления и сообщения, что и садит батарею.

Также не стоит забывать, что если на вашем телефоне постоянно включен мобильный интернет, то все обновления ПО, сообщения из соцсетей или приложений, отправляются на сервер, и при этом мобильный трафик тратится. И тогда, когда вам реально нужен будет мобильный интернет, то у вас просто закончатся мегабайты. Поэтому лучше, да и полезнее пользоваться беспроводной сетью.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.