Чи можна користуватися телефоном із розбитим екраном: названі небезпечні наслідки
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Навіть найменша тріщина може коштувати вам цілого телефону
Не варто боятися новити свій гаджет у ремонт, навіть з не зовсім, на перший погляд, значимих причин, адже своєчасна діагностика та ремонт можуть продовжити життя вашого гаджета. Наприклад, якщо телефон глючить, можна спробувати і самостійно вирішити проблему, проте фахівець все ж таки краще знає в чому проблема. Маленька тріщина на екрані? Це також причина звернутися в ремонт, навіть якщо пристрій працює як і раніше.
Як повідомляє Ukr.Media, є як мінімум чотири причини, чому варто негайно нести телефон у ремонт, якщо ви розбили екран свого гаджета. Зазначимо, що навіть маленька тріщина може призвести до плачевних результатів.
Чому не можна користуватися смартфоном, у якого розбитий екран
- Пошкодження сенсорної панелі — розбитий екран гірше реагує на команди, а то й не відповідатиме на натискання. Навіть якщо нічого не змінилося, то немає гарантії, що із сенсором не почнуться проблеми пізніше.
- Пошкодження внутрішніх елементів — розбите скло чинить механічний тиск на матрицю смартфона, через що порушується робота процесора, батарей та інших закріплених на платі смартфона компонентів.
- Проникнення вологи. Найлютіший ворог будь-якого телефону вода, що особливо потрапила всередину гаджета. При розбитому або тріснутому екрані ризик попадання вологи набагато вищий.
- Шкода для здоров’я – банально, але можна порізати палець, користуючись телефоном із розбитим екраном. Також це негативно впливає на зір, оскільки збільшується навантаження на очі.
Що робити, якщо тимчасово неможливо замінити дисплей
- Якщо на склі немає великих тріщин або відколів, на нього потрібно обов’язково наклеїти спеціальну захисну плівку. Це допоможе захистити і матрицю телефону, і запобігатиме порізу пальців. Також всередину телефону не потрапить вода.
- Якщо ж пошкодження значні, то можна придбати спеціальний, протиударний чохол, що не пропускає вологу.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому мобільний телефон сильно нагрівається під час заряджання.