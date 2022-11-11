Чи можна користуватися телефоном із розбитим екраном: названі небезпечні наслідки

Навіть найменша тріщина може коштувати вам цілого телефону

Не варто боятися новити свій гаджет у ремонт, навіть з не зовсім, на перший погляд, значимих причин, адже своєчасна діагностика та ремонт можуть продовжити життя вашого гаджета. Наприклад, якщо телефон глючить, можна спробувати і самостійно вирішити проблему, проте фахівець все ж таки краще знає в чому проблема. Маленька тріщина на екрані? Це також причина звернутися в ремонт, навіть якщо пристрій працює як і раніше.

Як повідомляє Ukr.Media, є як мінімум чотири причини, чому варто негайно нести телефон у ремонт, якщо ви розбили екран свого гаджета. Зазначимо, що навіть маленька тріщина може призвести до плачевних результатів.

Чому не можна користуватися смартфоном, у якого розбитий екран

Пошкодження сенсорної панелі — розбитий екран гірше реагує на команди, а то й не відповідатиме на натискання. Навіть якщо нічого не змінилося, то немає гарантії, що із сенсором не почнуться проблеми пізніше.

— розбитий екран гірше реагує на команди, а то й не відповідатиме на натискання. Навіть якщо нічого не змінилося, то немає гарантії, що із сенсором не почнуться проблеми пізніше. Пошкодження внутрішніх елементів — розбите скло чинить механічний тиск на матрицю смартфона, через що порушується робота процесора, батарей та інших закріплених на платі смартфона компонентів.

— розбите скло чинить механічний тиск на матрицю смартфона, через що порушується робота процесора, батарей та інших закріплених на платі смартфона компонентів. Проникнення вологи. Найлютіший ворог будь-якого телефону вода, що особливо потрапила всередину гаджета. При розбитому або тріснутому екрані ризик попадання вологи набагато вищий.

Найлютіший ворог будь-якого телефону вода, що особливо потрапила всередину гаджета. При розбитому або тріснутому екрані ризик попадання вологи набагато вищий. Шкода для здоров’я – банально, але можна порізати палець, користуючись телефоном із розбитим екраном. Також це негативно впливає на зір, оскільки збільшується навантаження на очі.

Що робити, якщо тимчасово неможливо замінити дисплей

Якщо на склі немає великих тріщин або відколів, на нього потрібно обов’язково наклеїти спеціальну захисну плівку. Це допоможе захистити і матрицю телефону, і запобігатиме порізу пальців. Також всередину телефону не потрапить вода. Якщо ж пошкодження значні, то можна придбати спеціальний, протиударний чохол, що не пропускає вологу.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому мобільний телефон сильно нагрівається під час заряджання.