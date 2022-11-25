Норвегія передасть Україні САУ М109: чим вони цікаві (фото)

Українським військовим продовжують допомагати зброєю ранні країни

Україна отримає чергову допомогу від Норвегії. З початку повномасштабного вторгнення Росії Норвегія приділяла першочергову увагу підтримці нашої країни озброєнням та боєприпасами. Цього разу наша країна отримає сухпайки, зимові комплекти одягу, а також зброю, серед яких буде САУ М109.

Самохідна установка M109 — це американська самохідна артилерійська установка класу самохідних гаубиць. Такі САУ Норвегія вже передавала Україні у кількості 22 штук улітку 2022 року. Про це повідомляє TV2.

САУ М109. Фото — TV2.

М109 набула поширення у військах країн НАТО, також САУ з’являлася у великих кількостях у низці інших країн і застосовувалася у багатьох регіональних конфліктах. А зараз вона перебуває на озброєнні більш ніж у 40 країнах.

Характеристики:

Вага: 28,8 тонн;

Довжина ствола: 39 калібрів;

Дальність вогню: 30 км;

Максимальна швидкість: до 65 км/год;

Потужність двигуна: 440 л.с.;

Екіпаж: 6 осіб.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що Великобританія передала Україні ракети Brimstone 2. Ракети є быльш далекобійними, ніж їх попередня версія.