Норвегія передасть Україні САУ М109: чим вони цікаві (фото)
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Українським військовим продовжують допомагати зброєю ранні країни
Україна отримає чергову допомогу від Норвегії. З початку повномасштабного вторгнення Росії Норвегія приділяла першочергову увагу підтримці нашої країни озброєнням та боєприпасами. Цього разу наша країна отримає сухпайки, зимові комплекти одягу, а також зброю, серед яких буде САУ М109.
Самохідна установка M109 — це американська самохідна артилерійська установка класу самохідних гаубиць. Такі САУ Норвегія вже передавала Україні у кількості 22 штук улітку 2022 року. Про це повідомляє TV2.
М109 набула поширення у військах країн НАТО, також САУ з’являлася у великих кількостях у низці інших країн і застосовувалася у багатьох регіональних конфліктах. А зараз вона перебуває на озброєнні більш ніж у 40 країнах.
Характеристики:
Вага: 28,8 тонн;
Довжина ствола: 39 калібрів;
Дальність вогню: 30 км;
Максимальна швидкість: до 65 км/год;
Потужність двигуна: 440 л.с.;
Екіпаж: 6 осіб.
Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що Великобританія передала Україні ракети Brimstone 2. Ракети є быльш далекобійними, ніж їх попередня версія.