Британія передала Україні допомогу для розмінування: чим шукатимуть російську вибухівку (відео)

За допомогою них можна оглядати не лише землю та дороги, а й будівлі

По Україні російські окупанти випускають щодня десятки тисяч снарядів — ракет, артилерійських боєприпасів, мін. Все це потрібно знешкодити вже зараз.

Британський уряд передав Україні понад 1000 металодетекторів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб. Це була остання передача допомоги у 2022 році. Направлена вона на знешкодження мінних полів і щоб українці могли повернутися до своїх домівок та користуватися інфраструктурою безпечно.

Згідно із сайтом виробника з Німеччини, міношукачі цієї фірми можуть виявляти міни, снаряди, гранати, касетні боєприпаси поблизу поверхні, а також об’єкти, які можуть бути частинами саморобної вибухівки. Виявляти небезпечні предмети можуть як у ґрунті, так і неглибоко у воді.

Точна комплектація не вказана, але нові моделі металошукачів цієї фірми мають можливість зарядки від автомобіля, а також інфрачервоний світлодіодний дисплей для використання з приладами нічного бачення.

У релізі про допомогу також зазначено, що комплекти знешкодження бомб призначені для знешкодження підривників російських бомб, що не розірвалися, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв. Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні через міни, залишені окупантами на раніше захопленій території, регулярно гинуть люди. Їх дуже багато у лісах, а на Херсонщині мінували цілі будинки.