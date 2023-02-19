"Тостер на колесах" виявився роботаксі Amazon (відео)

Автомобіль працює від акумулятора ємністю 133 кВтг, а максимальна швидкість його доходить до 56 км/год.

Поки Ілон Маск дістався зі своїми авто до космосу, інтернет-гігант Amazon лише наважився на випробування безпілотного автомобіля.

Так, представники компанії з виробництва автономних транспортних засобів Zoox, яка належить Amazon, заявили, що їх безпілотний автомобіль (він дуже вже скидається на величезний тостер) отримав схвалення від влади для руху по дорогах загального користування з пасажирами в Каліфорнії.

Про це пише The Verge.

Повідомляється, що Zoox Robotaxi оснащується шістьма датчиками LiDAR, які розташовані у верхній частині транспортного засобу. Вони поєднуються з різними датчиками радіолокації і камерами. Загалом це поле огляду в 270 градусів на кожному розі. Таким чином, виключені сліпі зони та забезпечене резервування на випадок відмови якогось із датчиків.

Крім того, рецептори дозволяють бачити інший транспортний засіб на відстані до 150 метрів. Автомобіль працює від акумулятора ємністю 133 кВтг, а максимальна швидкість сягає 56 км/год.

Під час тестів роботаксі продемонструвала можливість виконувати ліві, праві та двонаправлені повороти, а також маневрувати між велосипедистами, пішоходами, транспортними засобами та іншими учасниками дорожнього руху на своєму маршруті.

Хоча Zoox Robotaxi і отримав дозвіл від влади, він поки що може їздити не всіма дорогами і в даний час служить тільки для перевезення співробітників між двома офісними будинками, розташованими на відстані приблизно двох кілометрів один від одного.

Раніше повідомлялося про те, що до електромобілів цілком застосуємо "лайфхак з рисом" — "Теслу", яка потонула, змогли відновити до робочого стану навіть після її "великого плавання" під час потопу.