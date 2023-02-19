"Тостер на колесах" оказался роботакси Amazon (видео)

Средство передвижения работает от аккумулятора ёмкостью 133 кВтч, а максимальная скорость доходит до 56 км/ч

Пока Илон Маск добрался со своими авто до космоса, интернет-гигант Amazon только решился на испытания беспилотного автомобиля.

Так, представители принадлежащей Amazon компании по производству автономных транспортных средств Zoox заявили, что их беспилотный автомобиль (который уж очень смахивает на огромный тостер) получил одобрение от властей для движения по дорогам общего пользования с пассажирами в Калифорнии.

Об этом пишет The Verge.

Сообщается, что Zoox Robotaxi оснащается шестью датчиками LiDAR, расположенными в верхней части транспортного средства. Они сочетаются с различными радиолокационными датчиками и камерами. В общей сложности это поле обзора в 270 градусов на каждом углу. Таким образом, исключены слепые зоны и обеспечено резервирование на случай отказа какого-либо из датчиков.

Кроме того, сенсоры позволяют видеть другое транспортное средство на расстоянии до 150 метров. Автомобиль работает от аккумулятора ёмкостью 133 кВтч, а максимальная скорость доходит до 56 км/ч.

В ходе тестов роботакси продемонстрировало возможность выполнять левые, правые и двунаправленные повороты, а также маневрировать между велосипедистами, пешеходами, транспортными средствами и другими участниками дорожного движения на своём маршруте.

Хотя Zoox Robotaxi и получило разрешение от властей, оно пока может ездить не по всем дорогам и в настоящее время служит только для перевозки сотрудников между двумя офисными зданиями, расположенными на расстоянии примерно двух километров друг от друга.

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