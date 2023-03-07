Функція економії енергії: чому постійно вмикати її шкідливо для телефона

Деякі прості правила дозволять зберегти якісну роботу батареї телефону на довгий час

Більшість українців звикла до використання смартфонів у повсякденному житті для різноманітних завдань. Через це гаджети дуже швидко розряджаються, а під'єднати їх до електромережі вчасно — виходить не завжди. На допомогу зазвичай приходить функція економії енергії (режим енергозбереження), однак і він має свої мінуси.

Сьогодні розповімо, чому цією примочкою краще користуватися лише за потреби, а не лишати функцію ввімкненою 24/7. Детальніше пояснили технічні спеціалісти із ресурсу "Жжук".

Попри серйозну допомогу в заощадженні заряду батареї, постійно працюючий режим економії енергії негативно впливає на роботу смартфона. Під час дії такої функції урізається тактова частота процесора. Це означає, що заряд витрачається менше завдяки сповільненню роботи телефона.

Якщо використовувати у такому режиму прості програми, це майже не помітно. Однак під час запуску ігор або інших ресурсомістких додатків подібний нюанс проявить себе. Звісно ж, не без шкоди для батареї у майбутньому.

У разі, коли вам необхідно постійно заощаджувати заряд акумулятора, зверніть увагу на програми, котрі витрачають найбільше енергії гаджета. Їх можна вимкнути або частково обмежити в роботі.

Також "Телеграф" розповідав, чому не варто користуватися смартфоном під час заряджання. На це є три основні причини.