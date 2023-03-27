Не лише снаряди: що Пакистан передав Україні та чим ще може допомогти союзник Китаю

Пакистан може поставити Україні сотні тисяч снарядів, не рахуючи іншого озброєння, правда є серйозне обмеження

У мережі з’явилися фото пакистанських 122 мм реактивних снарядів (РС), які українські воїни заряджають на встановлення РСЗВ БМ-21 "Град". Раніше вже з’являлася інформація про постачання 10 тисяч РС, але, як розбирався "Телеграф", це далеко не єдина допомога, яку Пакистан може надати Україні, адже ця країна має свою серйозну оборонну промисловість.

Як підкреслює у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Пакистан має ще багато чого, що може стати в нагоді ЗСУ.

Справді, військово-промисловий комплекс Пакистану представлений більш як 60 підприємствами різного профілю. Заводи здатні виробляти продукцію, починаючи зі стрілецької зброї та закінчуючи літаками, у тому числі бойовими дронами, та малими кораблями типу ракетних катерів.

Наприклад, у листопаді 2022 року Пакистан представив свій новий бойовий безпілотник Shahpar-2, здатний пролетіти до 1000 км, вести розвідку і завдавати ударів по виявленим цілям.

БПЛА Shahpar-2

Також Пакистан має потужну бронетанкову промисловість, що випускає ліцензійні китайські танки та американські БТР М113. Ісламабад також має понад 300 танків Т-80УД, поставлених раніше Києвом і частину яких Пакистан може передати нашій країні.

Водночас передача Пакистаном ЗСУ найсучасніших своїх танків "Аль-Халід" під серйозним питанням, адже вони є ліцензійною копією китайського танка MBT-2000, і навряд чи КНР дасть згоду на їхнє постачання.

Танк MBT-2000 він же "Аль-Халід"

Але в чому Пакистан точно може допомогти Україні, то це постачання стрілецько-артилерійського озброєння та боєприпасів до них, які представлені в основному ще радянськими та американськими зразками.

Наприклад, завод "Вах-2" у місті Карачі може виробляти великокаліберні кулемети 12,7 мм (до 3000 на рік), дуже зручні для боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед" або 106,7 мм безвідкатні гармати М40А1 (до 300 на рік), які можна встановлювати на пікапи.

Завод у місті Ландхі здатний випускати на рік до 450 гармат М40А1, до 100 мінометів калібру 120 мм, до 600 мінометів калібру 81 мм, близько 1000 РПГ-7 і може розгорнути виробництво мінометів калібру 60 мм.

Боєприпаси до артилерії в Пакистані виробляють п’ять заводів, розташованих у місті Вах, два з яких найбільші, здатні виробляти в рік близько 200 тисяч снарядів до гармат калібру 203 мм, 152 мм, 130 мм, 122 мм, 105 мм і 122 мм. "Град" (у пакистанській версії — "Азаб"). Ще у списку понад 650 тисяч хв до мінометів калібру 60 мм, 82 мм та 120 мм.

Можливості РС Yarmuk до "Граду"

Також заводи можуть виробляти авіабомби вагою до 300 кг, снаряди до танкових гармат калібру 105 мм і 125 мм, постріли до гранатометів, снаряди до дрібнокаліберних гармат 20 мм і 37 мм, протитанкові та протипіхотні міни та багато іншого.

Постачання ЗСУ боєприпасів виробництва Пакистану не вимагає згоди КНР, як у випадку з танками, які є ліцензійною копією китайських, і може бути налагоджене без особливих дипломатичних ускладнень.

Зазначимо, що Китай відреагував на заяву диктатора путіна про розміщення у Білорусі ядерної зброї, заявивши, що проблеми необхідно вирішувати дипломатичним шляхом.