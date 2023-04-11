АК-12 vs М-4: чому новітній російський автомат програє американському "старичку"
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Будучи в кілька разів старшим за АК-12 американський М-4 не поступається йому
Сьогоднішня війна — це не лише протистояння ракет, авіації та старої техніки, а й боротьба за першість у стрілецькій зброї, якою масово озброєна піхота по обидва боки фронту. І хоча формально автомати окупантів новіші, вони, згідно з висновками експертів, поступаються стрілецькій зброї стандарту НАТО, якою озброюються деякі частини ЗСУ.
Як правило, порівнюють новий російський автомат АК-12, а за фактом чергову модернізацію АК-74, і американський карабін М-4.
Їхнє "лобове" формальне порівняння показує приблизний паритет, або навіть деяку перевагу російського зразка:
- прицільна дальність – 800 метрів у М-4 та 1000 метрів у АК-12;
- вага – 3,4 кг у М-4 та 3,5 кг у АК-12;
- вік – М-4 надійшов до військ США ще в 1994 році, а АК-12 у 2018-му;
- темп стрільби та початкова швидкість кулі – близько 700 пострілів за хвилину та 900 м/с відповідно у обох зразків.
Але це лише формальні ТТХ. Насправді ж після того, як прийнятий у 2018-му році на озброєнні армії окупантів автомат почав надходити до військ у масових кількостях, у 2022-му році на нього одразу почалися скарги. Як виявилося, розрекламований черговий "аналоговнєт" зазнав жорсткої критики в зс рф за:
- безпеку (а точніше її відсутність) — при стрільбі в автоматичному режимі після зняття пальця зі спускового гачка АК-12 встигає зробити ще кілька пострілів, що веде до марної витрати боєприпасів;
- незручність — через систему фіксатора магазину і відсутність затримки затвора, можна прямо під час бою впустити магазин, що призводить до збільшення часу перезарядки;
- незручне розбирання автомата – тепер застосовувати спеціальний інструмент для вибивання деяких деталей доводиться набагато частіше, а незйомна газова трубка заважає легкому та швидкому очищенню зброї від порохового нагару;
- неякісну роботу – відзначають низьку якість пластикових деталей;
- погану систему прицілювання — хоча прицільна дальність АК-12 формально на 200 метрів далі, аніж М-4, діоптричний приціл АК з маленьким отвором швидко забивається пилом або водою під час дощу, що знижує його точність, якщо не прочистити його перед самим пострілом.
Крім того, як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, АК-12 вийшли крихкими, отримують багато поломок під час експлуатації, а запчастин до них часто не вистачає.
При цьому американська штурмова гвинтівка М-4 активно використовується деякими частинами ЗСУ, насамперед спецназом та десантно-штурмовими підрозділами. Хоча формально вона має меншу прицільну дальність стрільби – 800 метрів проти 1000 у АК-12, це пояснюється тим, що М-4 є карабіном, тобто має укорочений ствол, що знижує, зокрема, і прицільну дальність.
Але за рахунок короткого ствола і телескопічного прикладу, що підлаштовується під бійця індивідуально, він куди зручніший за АК-12. І хоча М-4 зроблено на базі гвинтівки М-16, яка свого часу заслужила славу "примхливої" зброї, зроблено дуже якісно.
Зрештою, як наголосив експерт зі зброї Юрій Повх для Військового телебачення України, М-4 з коліматорним прицілом "на голову" перевершує всі модифікації АК-74 у плані точності та зручності.
Але буває і так, що автомат не тільки вбиває ворогів, а й у прямому значенні слова прикриває свого власника, приймаючи на себе осколки.