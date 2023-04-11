АК-12 vs М-4: чому новітній російський автомат програє американському "старичку"

Будучи в кілька разів старшим за АК-12 американський М-4 не поступається йому

Сьогоднішня війна — це не лише протистояння ракет, авіації та старої техніки, а й боротьба за першість у стрілецькій зброї, якою масово озброєна піхота по обидва боки фронту. І хоча формально автомати окупантів новіші, вони, згідно з висновками експертів, поступаються стрілецькій зброї стандарту НАТО, якою озброюються деякі частини ЗСУ.

Як правило, порівнюють новий російський автомат АК-12, а за фактом чергову модернізацію АК-74, і американський карабін М-4.

Їхнє "лобове" формальне порівняння показує приблизний паритет, або навіть деяку перевагу російського зразка:

прицільна дальність – 800 метрів у М-4 та 1000 метрів у АК-12;

вага – 3,4 кг у М-4 та 3,5 кг у АК-12;

вік – М-4 надійшов до військ США ще в 1994 році, а АК-12 у 2018-му;

темп стрільби та початкова швидкість кулі – близько 700 пострілів за хвилину та 900 м/с відповідно у обох зразків.

Але це лише формальні ТТХ. Насправді ж після того, як прийнятий у 2018-му році на озброєнні армії окупантів автомат почав надходити до військ у масових кількостях, у 2022-му році на нього одразу почалися скарги. Як виявилося, розрекламований черговий "аналоговнєт" зазнав жорсткої критики в зс рф за:

безпеку (а точніше її відсутність) — при стрільбі в автоматичному режимі після зняття пальця зі спускового гачка АК-12 встигає зробити ще кілька пострілів, що веде до марної витрати боєприпасів;

незручність — через систему фіксатора магазину і відсутність затримки затвора, можна прямо під час бою впустити магазин, що призводить до збільшення часу перезарядки;

незручне розбирання автомата – тепер застосовувати спеціальний інструмент для вибивання деяких деталей доводиться набагато частіше, а незйомна газова трубка заважає легкому та швидкому очищенню зброї від порохового нагару;

неякісну роботу – відзначають низьку якість пластикових деталей;

погану систему прицілювання — хоча прицільна дальність АК-12 формально на 200 метрів далі, аніж М-4, діоптричний приціл АК з маленьким отвором швидко забивається пилом або водою під час дощу, що знижує його точність, якщо не прочистити його перед самим пострілом.

Тріщина на ствольній коробці АК-12, якість вражає

Крім того, як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, АК-12 вийшли крихкими, отримують багато поломок під час експлуатації, а запчастин до них часто не вистачає.

При цьому американська штурмова гвинтівка М-4 активно використовується деякими частинами ЗСУ, насамперед спецназом та десантно-штурмовими підрозділами. Хоча формально вона має меншу прицільну дальність стрільби – 800 метрів проти 1000 у АК-12, це пояснюється тим, що М-4 є карабіном, тобто має укорочений ствол, що знижує, зокрема, і прицільну дальність.

Карабін М-4

Але за рахунок короткого ствола і телескопічного прикладу, що підлаштовується під бійця індивідуально, він куди зручніший за АК-12. І хоча М-4 зроблено на базі гвинтівки М-16, яка свого часу заслужила славу "примхливої" зброї, зроблено дуже якісно.

Зрештою, як наголосив експерт зі зброї Юрій Повх для Військового телебачення України, М-4 з коліматорним прицілом "на голову" перевершує всі модифікації АК-74 у плані точності та зручності.

Але буває і так, що автомат не тільки вбиває ворогів, а й у прямому значенні слова прикриває свого власника, приймаючи на себе осколки.