"Фурія" в повітрі: що може український дрон-розвідник (фото, відео)

З 2014 року вироблено понад 100 комплексів у різних модифікаціях

В росії все частіше звітують про збиття та знаходження українських безпілотників. Одне з останніх повідомлень надійшло з Білгородської області.

Там в 25 км від кордону біля села Підгірне збили дрон "Фурія". Основне завдання такого дрона — розвідка.

Як повідомляється на сайті розробників, випуск українського безпілотника почався з 2014 року. Він використовувався під час бойових дій для ведення повітряної розвідки і корегування вогню артилерії. Серед його власників — ЗСУ, Нацгвардія, СБУ. Особливістю дрона є тривалий час польоту та великий радіус дії, що дозволяє виконувати завдання на тактичній глибині в 50 км.

Характеристики БпЛА "Фурія":

Злітна вага — 5,5 кг,

Радіус дії — 50 км,

Час в польоті — 3 год,

Протяжність маршруту — 200 км,

Крейсерська швидкість — 65 км / год,

Тип БпЛА — літаюче крило,

Режими польоту — напівавтоматичний, автономний, керований камерою.

Характеристики БпЛА "Фурія"

Злітає дрон за допомогою катапульти. Приземлятися може двома способами — за допомогою парашуту чи по-літаковому. Маршрут можна змінити вже під час польоту. На обслуговування треба одна-дві людини. Це залежить від складності завдання. Аби розгорнути дрон з транспортного положення знадобиться усього 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний дрон з Австралії. Він виготовлений з щільного картону та займається доставкою невеликих вантажів. Його матеріал робить БпЛА дешевшим, але він має дуже високу точність.