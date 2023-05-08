"Фурія" в повітрі: що може український дрон-розвідник (фото, відео)
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З 2014 року вироблено понад 100 комплексів у різних модифікаціях
В росії все частіше звітують про збиття та знаходження українських безпілотників. Одне з останніх повідомлень надійшло з Білгородської області.
Там в 25 км від кордону біля села Підгірне збили дрон "Фурія". Основне завдання такого дрона — розвідка.
Як повідомляється на сайті розробників, випуск українського безпілотника почався з 2014 року. Він використовувався під час бойових дій для ведення повітряної розвідки і корегування вогню артилерії. Серед його власників — ЗСУ, Нацгвардія, СБУ. Особливістю дрона є тривалий час польоту та великий радіус дії, що дозволяє виконувати завдання на тактичній глибині в 50 км.
Характеристики БпЛА "Фурія":
- Злітна вага — 5,5 кг,
- Радіус дії — 50 км,
- Час в польоті — 3 год,
- Протяжність маршруту — 200 км,
- Крейсерська швидкість — 65 км / год,
- Тип БпЛА — літаюче крило,
- Режими польоту — напівавтоматичний, автономний, керований камерою.
Злітає дрон за допомогою катапульти. Приземлятися може двома способами — за допомогою парашуту чи по-літаковому. Маршрут можна змінити вже під час польоту. На обслуговування треба одна-дві людини. Це залежить від складності завдання. Аби розгорнути дрон з транспортного положення знадобиться усього 15 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний дрон з Австралії. Він виготовлений з щільного картону та займається доставкою невеликих вантажів. Його матеріал робить БпЛА дешевшим, але він має дуже високу точність.