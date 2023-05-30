Відвідує росію не вперше: що відомо про "московський" дрон UJ-22 Airborne

UJ-22 Airborne поки що найчастіший гість у столиці росії

Поки міністерство оборони росії заспокоює жителів москви після атаки безпілотників, останні намагаються зрозуміти, які саме дрони атакували столицю росії. Згідно з однією з версій, це був дрон далекої дії UJ-22 Airborne виробництва компанії "Укрджет".

Це цілком можливо, адже вперше UJ-22 Airborne "засвітився" в росії ще в лютому, коли його уламки були ідентифіковані неподалік підмосковної Коломни. Дрон упав неподалік газокомпресорної станції.

Сам UJ-22 Airborne є найновішим дроном, виробництво яких почали в 2021 році, і має низку можливостей, що роблять його універсальним.

Так, маючи загальну вагу до 85 кг, вона може використовуватися для:

розвідки, оскільки він може нести фотоапарат та оптико-електронну станцію;

перевезень завдяки вазі корисного навантаження в 20 кг, що зручно для відправки, скажімо, медикаментів на передову або деяких боєприпасів;

ударних завдань – ті ж 20 кг можна використовувати для підвіски боєприпасів, це 4 стандартні 82 мм мінометні міни або кілька гранат для РПГ-7.

БПЛА може літати на висоті до 6000 метрів зі швидкістю 140-200 км/год і триматись у повітрі до 14 годин. При цьому дальність дрону заявлена до 1600 км, що дозволяє йому скинути бомби на об’єкти ворога, розташовані за 800 км від місця пуску, і повернутися. При цьому замість боєприпасів можна просто розмістити 20 кг вибухівки, і тоді дрон перетвориться на камікадзе з радіусом дій до 1600 км.

Зауважимо, що наліт дронів на Москву з впав за часом з масованою атакою дронами Києва з боку Росії, що стала вже третьою за добу.