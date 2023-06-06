Окупанти вигадали новий спосіб бронювання: що не так з російським "ноу-хау"

Справи російського ВПК дедалі гірші

Окупанти продовжують вражати новими ідеями у захисті броньованої техніки, використовуючи як броню приварені до корпусу танків гільзи від снарядів. Але виявилося, що навіть серійна броня, вироблена підприємствами, нітрохи не краща за таку кустарщину. Наприклад, Уральське конструкторське бюро транспортного машинобудування зміцнює блоки динамічного захисту на корпусі танка за допомогою дроту.

Відповідне фото розмістив у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Броньове ноу-хау окупантів

"На перший погляд, виглядали вони краще, ніж мішки з парусини, які рвалися після першого дощу. Але ось російські танки, модернізовані з досвіду 2022 року, опинилися в зоні бойових дій, і що ми бачимо? Бортові блоки ДЗ додатково стягують дротом... Тобто, під час руху танка вони розхитуються і створюють уразливі зазори, а також відвалюються!, — звертає увагу експерт.

Це не перший випадок, коли спроба поліпшити свою техніку за допомогою броні закінчується лише погіршенням його можливостей. Так уже було зі старим танком Т-62, що масово направляється на передову.

Нагадаємо, що спроби окупантів скопіювати або вкрасти найсучасніші технології стандарту НАТО для використання на своїй техніці закінчуються повним провалом.