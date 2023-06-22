Удару ТЯО не буде? ЗСУ відкрили полювання на зброю ворога, здатну бити ядерними боєприпасами

ЗСУ знищують носії тактичних ядерних зарядів окупантів

Схоже, що недавня заява президента США Джозефа Байдена про реальність застосування Росії тактичної ядерної зброї була сприйнята ЗСУ як керівництво до дії. У результаті останніми днями українська армія знищила щонайменше дві одиниці техніки, здатної завдавати удару тактичною ядерною зброєю (ТЯО).

Йдеться про самохідний міномет "Тюльпан" підвищеної потужності — калібру 240 мм. Так, Telegram-канал "СтратКом ЗСУ" показав кадри знищення такої установки у понеділок, 19 червня.

Знищення Тюльпану

Про другий такий випадок у середу, 21 червня, у своєму Telegram-канал повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Точний удар виявився на рахунку РСЗВ HIMARS, яка знищила "Тюльпан" і щонайменше 8 окупантів.

І ці випадки поразки "Тюльпанів" — далеко не єдині, як повідомляв раніше "Телеграф", подібне відбувалося в травні, і в інші весняні місяці. Так що загальна кількість знищених подібних систем наближається до 20 одиниць, щоправда, всього з урахуванням консервації, що зберігаються на консервації, у Росії може бути ще близько 400.

Незважаючи на свою міць – міна важить від 130 до 230 кг – дальність вогню "Тюльпана" до 18 км робить його не найкращим засобом на полі сучасного бою, адже дистанція артудару 155 мм гаубиць НАТО, що є у ЗСУ, щонайменше 35 км.

Але відмовлятися від "Тюльпана" окупанти не поспішають, адже крім потужного калібру, міномет має ще одну перевагу — міну 3БВ4 потужністю 2 кт (еквівалент 2000 тонн тротилу), що відноситься до тієї самої тактичної ядерної зброї.

Тобто, у разі ухвалення диктатором володимиром Путін рішення про застосування ТЯО — саме "Тюльпани" будуть одним із засобів доставки тактичних ядерних зарядів. Ймовірно, саме тому дана техніка почала знищуватися частіше, ніж раніше.

Які ще бувають засоби для завдання тактичного ядерного удару "Телеграф" розповідав раніше.