Яка звичка розряджає смартфон: перестаньте робити це з додатками щоразу

Якщо ви звикли закривати програми відразу і всі, то у нас для вас погані новини

Здатність мобільного телефону довго працювати без заряджання – важливий критерій для користувачів. Однак не варто звинувачувати "важкі" програми, які пожирають відсотки заряду. Можливо, навантажує батарею одна ваша шкідлива звичка.

Перестаньте закривати всі додатки. Така регулярна дія не допоможе заощадити заряд акумулятора, а дасть зворотний ефект, як пише видання The Sun.

Постійне закриття додатків на тому ж iPhone — це не тільки марнування часу, але й шкода для вашого телефону. У компанії Apple радять власникам їхніх гаджетів не турбуватися після того, як ви "скидаєте" програму одну за одною. Увімкнені вами застосунки знаходяться в режимі очікування, тому залишайте їх у "каруселі" без побоювання, ця опція потрібна для забезпечення багатозадачності.

Програми, які залишаються у фоновому режимі, не виснажують ресурси, поки ви займаєтеся іншими справами. Тоді як звичка повністю перезапускати додатки щоразу забирає більше часу автономної роботи пристрою. Це можна порівняти з запуском телевізора, який легше активувати з режиму очікування, а не через повне перезавантаження пристрою.

Крім того, чим більше ви навантажуєте акумулятор мобільного телефону, тим швидше він буде розряджатися з часом. Тож від звички щоразу повністю закривати програми (хоча через кілька хвилин ви, ймовірно, знову побажаєте їх відкрити) користувачам краще позбутися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще популярні помилки "вбивають" телефон. Дотримуйтесь простих правил, щоб ваш гаджет функціонував якнайкраще.