Як вибрати найкращу USB-флешку: 5 актуальних моментів

Розповідаємо, на які характеристики флеш-накопичувача звернути увагу, щоб не помилитись з вибором

Флешка — не найнадійніший накопичувач для тривалого зберігання важливої інформації, але продовжує залишатися одним з найбільш затребуваних товарів для користувачів, яким потрібно передавати або зберігати файли великого розміру. Також флешку можна подарувати колегам або друзям, особливо якщо вона виконана у вигляді стильного брелка або має інший оригінальний дизайн.

Портал iTechua радить, на які характеристики USB-накопичувача звернути увагу. Ці фактори допоможуть зорієнтуватися та зробити правильний вибір.

Як вибрати флешку USB — 5 моментів

Стандарт USB

Існує три типи інтерфейсу флешки:

USB 2.0 — найстаріший і найповільніший стандарт, найчастіше трапляється в дешевих флешках. Пропускна спроможність — 480 Мбіт/с.

USB 3.2 Gen 1 – сучасніший, 5 Гбіт/с.

USB 3.2 Gen 2 – найсучасніший, з пропускною здатністю 10 Гбіт/с. У флешках зустрічається досить рідко.

Пропускна здатність інтерфейсу не означає, що швидкість передачі файлів така сама. Зауважте, що великі файли передаються швидше, ніж багато дрібних, тому краще їх заархівувати.

Швидкість

Швидкість читання – якщо флешка великого обсягу, але швидкість запису невисока, то скористатися нею буде не комфортно. Цей параметр важливий, якщо ви плануєте працювати з флешки з програмами або встановлювати їх із флешки. Частково на швидкість вказує стандарт USB, але краще дивитися швидкість читання та запису в характеристиках чи оглядах моделей різних виробників.

Хороша USB 3.0 флешка може видавати швидкість запису до 100 МБ/с і навіть вищу. Флешки USB 2.0 зазвичай не видають більше 20 МБ/с для запису.

Об`єм

Мінімальний на сьогодні обсяг – 4 ГБ. Такі маленькі флешки зручно використовувати для зберігання документів. Коштує вона практично стільки ж, скільки й накопичувачі більшого обсягу і, швидше за все, випущена маловідомим виробником. Флешки популярних брендів зазвичай випускаються об’ємом від 16 ГБ.

Флешки від 16 до 32 ГБ можна вважати універсальними, що підходять як для зберігання документів, так і для програм, фотографій або музики. Для перегляду фільмів на телевізорі з USB-портом краще орієнтуватися на 64 ГБ і вище — один фільм у форматі 1080p може займати близько 15 ГБ.

Форм-фактор

Найпоширеніший формат – флешка зі знімним ковпачком, який захищає роз’єм від пилу, вологи чи механічних пошкоджень. З мінусів — ковпачки часто губляться, якщо вони не зафіксовані на корпусі.

На флешках з цілісним корпусом роз’єм не захищений, але вони, як правило, компактніші. Флешки з поворотною конструкцією закривають роз’єм, але не герметично. Висувні флешки не дуже практичні через ризик поломки чи поганої фіксації.

Підтримка OTG

Ряд накопичувачів можуть працювати зі смартфонами та іншими пристроями. У цьому випадку вони повинні мати інтерфейс USB Type-C або microUSB. Також можуть бути моделі, які мають відразу кілька роз’ємів. Це корисно, якщо смартфон не має слота для карти пам’яті.

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