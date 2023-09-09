Є три важливі правила: як вибрати надійний чохол для телефону

До вибору чохла для смартфона варто ставитись відповідально, адже це багато на що впливає

В сучасному світі мобільні пристрої набули зовсім нового значення для користувачів — без них важко уявити сьогодення. Смартфон — це не просто інструмент для зв’язку, телефонних розмов та смс — він надійний помічник для навчання, роботи, можливості доступної інформації з глобальної мережі Інтернет, створення та відтворення мультимедійного контенту. Відповідно, є правила користування гаджетом, які "продовжать йому життя".

Зазвичай кожен користувач прагне купити чохол для телефону Apple, Samsung, Xiaomi, Realme, Huawei/Honor, OnePlus, Google, ZTE та інших виробників. Такий аксесуар захищає апарат від ушкодження, подряпин та сколів від падіння. Завдяки правильно підібраному чохлу пристрій зручно тримати в руці, він не повинен ковзати чи випадати, пише Pixelinform.

Сумісність гаджета і чохла

Якщо ви вирішили обрати надійний чохол для вашого телефона, зверніть увагу на сумісність аксесуара і моделі смартфона, формфактор самого чохла, матеріал з якого він виготовлений та на бренд виробника.

Окрім оригінальних чохлів Apple для iPhone 13, якісні та сучасні аксесуари виробляють наступні бренди:

Nillkin;

Baseus;

Getman;

Epik;

IPaky.

Книжка чи накладка ("бампер")?

Як стверджують фахівці, між цими двома формфакторами є велика різниця: у першому випадку чохол закриває екран, у другому — ні. Більшість сучасних користувачів обирають для свого смартфона чохол-накладку тоді, як чохол-книжку купують більш досвідчені користувачі середнього та старшого віку. Якщо ви обираєте накладку, не забувайте про захисне скло на дисплей телефона.

Який матеріал чохла кращий?

Чохли усіх типів виробляються з таких видів матеріалу:

пластик;

полікарбонат;

штучна шкіра;

натуральна шкіра.

Часто аксесуар може доповнюватися алюмінієвими вставками або скляними панелями.

Силіконові чохли мають гарну гнучкість, щільно прилягають до смартфона і не залишають зазори для потрапляння всередину пилу та вологи. Вони м’які і приємні на дотик.

Пластик і полікарбонат схожі між собою — останній більш міцний і ударостійкий. На відміну від силіконових, полікарбонатні чохли більш жорсткі та добре тримають форму. Такий чохол дуже щільно прилягає до задньої кришки смартфона, створюючи з ним одне ціле. При цьому пристрій зберігає свою оригінальну товщину.

Екошкіра складається з поліуретанової плівки, а натуральна шкіра – зі шкіри тварини. Екошкіра, як і натуральна шкіра, відрізняється зносостійкістю та морозостійкістю, а також здатністю до "самолікування" деформацій. Обидва матеріали приємні на дотик та часто зустрічаються, як в чохлах-книжках, так і в накладках.

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