На що звернути увагу при купівлі повербанку: є чотири важливі нюанси

Знання цих критеріїв допоможе вам при покупці повербанку

Смартфони стали незамінною частиною нашого повсякденного життя, а під час відключення світла ще одним атрибутом стали повербанки. Ми вже розповідали, як підготувати смартфон до роботи під час блекауту, а сьогодні розберемося, як правильно вибрати надійний повербанк і на що слід звернути увагу.

Зараз на технологічному ринку представлено безліч моделей повербанків з різними характеристиками та потужністю, пише nv.ua. Тож на що в першу чергу варто звертати увагу при покупці акумулятора.

Ємність батареї

Головний критерій будь-якого повербанка — це ємність акумулятора. Саме вона визначає, як часто ви зможете підживлювати свій смартфон в умовах вимкнення електроенергії. Найчастіше ємність батареї обчислюється в міліампер-годинах (мАг). Найчастішим варіантом ємності повербанків буває 10000-15000 мАг. Однак, краще пошукайте хоча б вдвічі більшу ємність.

Сумісність гаджетів та повербанку

Ще одна важлива деталь, на яку варто звернути увагу, — це сумісність повербанка з гаджетами, якщо плануєте заряджати ним більше одного пристрою. Віддайте перевагу повербанку, який має кілька USB-портів, щоб одночасно заряджати кілька девайсів.

Розмір та вага

Якщо ви постійно в русі і для вас важлива портативність повербанка, тоді знайдіть собі компактнішу модель, яка при цьому не втрачає в потужності. Невеликий і легкий повербанк може коштувати дорожче, але буде комфортним і транспортабельним.

Порівняйте ціни та почитайте відгуки

Відгуки реальних людей на різних сайтах допоможуть вам зорієнтуватися при покупці повербанку, і дізнатися про сильні слабкі сторони тієї чи іншої моделі. Щоб заощадити та зробити вигідну покупку, можете порівняти ціни у різних інтернет-магазинах.

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