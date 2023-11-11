Дрони не тільки в повітрі: наземний безпілотник "Сірко" може рятувати життя на фронті

Українські наземні дрони можуть не тільки рятувати наших військових, а й знищувати ворогів

Поки українські дрони видивляються окупантів, дрони наземні їх або підривають або допомагають українським військовим з різними завданнями. Так в українському війську є кілька дронів-тезок, які активно допомагають ЗСУ долати ворогів..

Про одну з розробок розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що технологія наземного робота UGV Sirko-S1 була створена учасниками оборонного кластера і наразі активно тестується на фронті. Робот може допомагати з перевозкою вантажів, здійснювати евакуацію поранених та розвідку ворожих позицій.

Як зазначив Федоров, за допомогою дрона по землі можна привести провізію або боєприпаси місця, де занадто гаряче. Максимальне корисне навантаження — 200 кг. Та на роботі "листоноші" дрон не зупиняється. Розробники планують додати до робота бойову турель або модулі для мінування чи розмінування території.

У цього дрона є тезка. Український розробник Євген Гнаток самостійно збирає дрони "Сірко" та передає на фронт. "Телеграф" розповідав про нього влітку. Автор самостійно розробив та зібрав перший прототип в гаражі, з того часу переробляв десятки разів, кожного разу вдосконалюючи конструкцію завдяки відгукам військових з фронту.

Окрім транспортної функції ця машинка, яка може підняти 120 кг, може і бути диверсантом — під'їжджати до танка або до скупчення ворогів і вибухати. Наразі "Сірко" стає ще більш смертоносним для ворогів, наприклад на нього встановили міні-міномет. Автор поділився відео у своєму Instagram.

І це не єдиний однойменний дрон, про якого розповідав "Телеграф". Також на честь кошового отамана Івана Сірка назвали і безпілотник, що літає у повітрі. Він призначений для прихованої розвідки та коригування артилерійського вогню