Волонтери назбирали на 101 БпЛА "Морок": що це за дрон та коли побачимо його в дії

Ударний безпілотник може використовуватися для глибоких ударів по рф

Не тільки супутник для розвідки — фонд Сергія Притула, блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков зібрали за жовтень гроші на 101 безпілотник "Морок". Звітуючи, що дрони передають відповідним структурам, Притула зазначив, що відео від "пташок" треба чекати взимку.

Він також опублікував фото, на якому можна роздивитися сам ударний дрон, хоч він і заблюрений. Цей одномоторний дрон належить до літакового типу, в нього корпус обтічної форми. Штовхаючий гвинт знаходиться у хвостовій частині.

Волонтери з дроном

Характеристики безпілотника "Морок"

Корисне навантаження — 30 кг,

Максимальна відстань — до 800 км,

Ціна — 1,75 млн грн за одиницю.

Розміри безпілотника — довжина та розмах крил близько 1,5 м,

Найімовірніше використовується двигун внутрішнього згорання, через це дрон може видавати звук, схожий на "Шахедів",

Керування польотом — припускають використання інерційної системи, що коригується за GPS.

Детальні характеристики "Морока" поки тримають в секреті. Росіяни вже заявляли про можливу атаку саме "Мороком" в кінці серпня по авіабазі "Сольци". Зазначимо, що є непідтверджені дані, що безпілотники могли використовувати в Криму в серпні та після випробувань запустити в серійне виробництво.

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