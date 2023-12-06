Корисні проти "шахедів", "Орланів" та навіть Ка-52: що може британська ракета Martlet (відео)

У порівнянні з іншими ПЗРК, ця ракета має меншу швидкість, однак це може полегшити наведення для оператора

Велика Британія могла додатково передати Україні ракети LMM Martlet. Вони вже використовувалися воїнами ЗСУ — з них збивали Ка-52 окупантів, безпілотники. Вона має певні особливості, які дозволяють збільшити дальність ПЗРК.

Про передачу писали у The Times. Lightweight Multirole Missile Martlet — легка багатоцільова ракета, що наводиться за двома каналами — лазером та інфрачервоним способом.

Бойова частина кумулятивно уламкова, масою 3 кг, підривається при стрільбі по цілі в повітрі неконтактним лазерним підривником. Керована ракета знаходиться в тубусі. Прицільний пристрій — в окремому контейнері. Вони з'єднуються після розпаковки, доєднується джерело живлення. Супроводжувати ціль потрібно три секунди — так лазер запам'ятовує траєкторію руху цілі в повітрі. На пуск дається загалом 12 секунд.

Характеристики LMM Martlet

Стартова маса — 13 кг

Довжина — 1,3 м

Діаметр корпусу — 76 мм

Дальність стрільби — до 8 км,

Швидкість — до 1,5 Маха.

Використання LMM можливе з вертольотів проти малих суден, з поверхні по середньо та легкоброньованим цілям на землі, в майбутньому — повітряний запуск з альтернативними боєголовками та "земля-повітря". Саме останній спосіб використовується при пуску ПЗРК в Україні.

В Україні використовуються й інші ПЗРК. "Телеграф" розповідав про ПЗРК "Ігла" ще радянського виробництва. Такий ПЗРК ефективний навіть проти ракет.